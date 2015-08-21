|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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Acıpayam
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Babadağ
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Baklan
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Bekilli
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Beyağaç
Açılan Sandık Oranı %0
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Bozkurt
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Buldan
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Çal
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Çameli
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Çardak
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Çivril
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Güney
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Honaz
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Kale
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Merkezefendi
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Pamukkale
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Sarayköy
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Serinhisar
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Tavas
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