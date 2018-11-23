|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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Akçadağ
Açılan Sandık Oranı %0
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Arapgir
Açılan Sandık Oranı %0
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Arguvan
Açılan Sandık Oranı %0
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Battalgazi
Açılan Sandık Oranı %0
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Darende
Açılan Sandık Oranı %0
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Doğanşehir
Açılan Sandık Oranı %0
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Doğanyol
Açılan Sandık Oranı %0
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Hekimhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Kale
Açılan Sandık Oranı %0
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Kuluncak
Açılan Sandık Oranı %0
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Pütürge
Açılan Sandık Oranı %0
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Yazıhan
Açılan Sandık Oranı %0
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Yeşilyurt
Açılan Sandık Oranı %0
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