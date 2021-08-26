Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
19 Mayıs
Açılan Sandık Oranı %0
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Alaçam
Açılan Sandık Oranı %0
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Asarcık
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Atakum
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Ayvacık
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Bafra
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Canik
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Çarşamba
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Havza
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İlkadım
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Kavak
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Ladik
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Salıpazarı
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Tekkeköy
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Terme
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Vezirköprü
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Yakakent
Açılan Sandık Oranı %0
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