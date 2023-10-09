Fenerbahçe’nin eski yıldızı Kim Min-Jae’den Bayern Münih’te rekor! Tek maçta tam 157 kez...

Almanya Bundesliga 7. hafta mücadelesinde Bayern Münih'in Feiburg'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada Fenerbahçeli eski oyuncu Kim Min-Jae rekor kırdı.

KİM MİN-JAE'DEN İSABETLİ PAS REKORU

Freiburg karşılaşmasında 181 kez topla buluşan Güney Koreli savunma oyuncusu, 157 pas isabetli ile oynadı ve Almanya Bundesliga'da sezonun isabetli pas rekorunu kırdı.

Kim Min-Jae'nin Freiburg maçı istatistikleri şu şekilde:

Topla buluşma: 181

Pas: 170 %92,4

Orta: 1

Top kapma: 0/2

İkili mücadele: 9/11

Pas arası: 4

Faul: 1