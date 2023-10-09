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Giriş Tarihi: 9.10.2023 15:58

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min-Jae'den Bayern Münih'te rekor! Tek maçta tam 157 kez...

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Kim Min-Jae’den Bayern Münih’te rekor! Tek maçta tam 157 kez...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan ve Serie A'da gösterdiği performansla dikkatleri çeken Kim Min-Jae ardından Avrupa futbolunun devlerinden Bayern Münih'e katılmıştı. Teknik Direktör Thomas Tıuchel'in vazgeçilmez isimlerinden biri olan Güney Koreli yıldız Freiburg karşılaşmasında kırılması zor bir rekora imza attı. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga 7. hafta mücadelesinde Bayern Münih'in Feiburg'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada Fenerbahçeli eski oyuncu Kim Min-Jae rekor kırdı.

KİM MİN-JAE'DEN İSABETLİ PAS REKORU

Freiburg karşılaşmasında 181 kez topla buluşan Güney Koreli savunma oyuncusu, 157 pas isabetli ile oynadı ve Almanya Bundesliga'da sezonun isabetli pas rekorunu kırdı.

Kim Min-Jae'nin Freiburg maçı istatistikleri şu şekilde:

Topla buluşma: 181
Pas: 170 %92,4
Orta: 1
Top kapma: 0/2
İkili mücadele: 9/11
Pas arası: 4
Faul: 1

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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min-Jae'den Bayern Münih'te rekor! Tek maçta tam 157 kez...
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