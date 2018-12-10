Kartal ikinci yarıda

BUGÜN NELER OLDU

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Anadolu Efes'i deviren Beşiktaş Sompo Japan, dün de Darüşşafaka Tekfen'i 81-72 yendi ve 6. galibiyetini aldı. Beşiktaş'ta Buva 19 sayı, 13 ribaundla double-double yaparken Gibson 17 sayı-6 asist; Pressey 13 sayı-6 asistle oynadı. Darüşşafaka'da ise Eric 21, Kidd 14 sayı attı. Koç Ahmet Çakı sonrası çıktığı ilk maçı kaybeden Darüşşafaka'da yeni transfer Douglas ise 5/16 saha içi isabetiyle 11 sayı, 7 asist ve 3 top kaybıyla oynadı. Diğer sonuçlar: Afyon Belediye-Adatıp Sakarya: 91-70, İstanbul BŞB-Fenerbahçe: 86-103. Kadınlar Basketbol Ligi'nde ise lider Çukurova Basketbol, Mersin BŞB'yi 80-70 yenerek 8'de 8 yaptı. Diğer sonuçlar: İstanbul Üniversitesi-Adana Basket: 69-78, Botaş-Fenerbahçe: 46 -62, Canik Belediye-İzmit Belediyespor: 58-70, Hatay BŞB-OGM Ormanspor: 73-70, Beşiktaş-Bellona Kayseri: 66-62.