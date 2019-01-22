Hakan Demir: İyi oynayamasak da hak ettiğimiz bir galibiyet elde etti

Demir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, lige verilen ara nedeniyle hafta sonu maçlarının olmadığını ve bundan dolayı ritimlerini kaybettiklerini belirtti.

Savunmada zaman zaman aksadıklarını dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"Sidigas'a baktığımızda onlar da skor yükünü tek bir oyuncuya yükledi. Ribaunt ve asistlerde üstünlüğümüz vardı. İyi oynayamasak da hak ettiğimiz bir galibiyet elde ettik. Gruptaki pozisyonumuzu korumak istiyoruz. İlk iki oldukça önemli. Kalan iki maçımızı da deplasmanda oynayacağız. Taraftarlarımız bizim gücümüz. Umut ediyorum ki onlarla sezon sonunda hedeflerimize ulaşacağız. Onlar bizim her şeyimiz.''

Banvit'in kaptanı Tolga Geçim de maçın grup için önemli olduğunu vurguladı.

Grubu ikinci bitirmek adına önemli bir karşılaşma oynadıklarını aktaran Tolga, "Güzel bir oyunla iyi bir galibiyet elde ettik. Bizi desteklemeye gelen tüm taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Umarım ikinci turdan sonra başarılı performansımızı sürdürürüz.'' ifadelerini kullandı.

VUCİNİC: "ONLAR ÇOK İYİ BİR TAKIM"

Sidigas Başantrenörü Nenad Vucinic, Banvit'e karşı deplasmanda oynamanın zor olduğunu dile getirdi.

Vucinic, Banvit'in gücüne dikkati çekerek, "Onlar çok iyi bir takım. Sezon başından itibaren koç ve birkaç oyuncu değiştirdiler. Ligde ve Avrupa'da iyi sonuçlar almaya başladılar. Rakibi tebrik ediyorum. Mücadelede farkı yaratan, Banvit'in saygılı oyunu ve rotasyondaki genişliği oldu. Bu yüzden kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.