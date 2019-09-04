Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > 12 Dev Adam'ın rakibi ÇekyaMilliler, galip ayrılırsa 2. tura yükselecek

'ın rakibi ÇekyaMilliler, galip ayrılırsa 2. tura yükselecek

A , E Grubu 3. maçında yarın Çekya ile karşı karşıya gelecek. Milliler galip gelmesi durumunda 2. tura çıkacak.

İHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2019 10:49
12 Dev Adam'ın rakibi ÇekyaMilliler, galip ayrılırsa 2. tura yükselecek

Çin'de düzenlenen FIBA Dünya Kupası E Grubu üçüncü maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın TSİ 11.30'da Şanghay Oriental Spor Merkezi'nde Çekya ile mücadele edecek. Ay-yıldızlılar grubun ilk maçında Japonya'yı 86-67'lik skorla galip ederken, ikinci karşılaşmada ise uzatmalarda ABD'ye 93-92 mağlup oldu. Rakip Çekya ise grubun ilk müsabakasında ABD'ye 88-67 yenilirken, Japonya'yı ise 89-76'lık skorla mağlup etti.
12 Dev Adam, Çekya karşılaşmasından galip ayrılması durumunda 2. tura yükselecek ve olimpiyat elemelerine katılmayı garantileyecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
12 Dev Adam'ın rakibi ÇekyaMilliler, galip ayrılırsa 2. tura yükselecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN