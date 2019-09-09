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: 98 - : 100

2019 ikinci tur L Grubu'nda , 'yı 100-98 mağlup etti. İki takım da turnuvada çeyrek finale kaldı.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2019 17:10
Fransa: 98 - Avustralya: 100

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası ikinci tur L Grubu'nda Avustralya, Fransa'yı 100-98 yendi.

Avustralya grupta lider, Fransa ise ikinci olarak çeyrek finale yükseldi.

Salon: Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı

Hakemler: Tolga Şahin (İtalya), Juan Fernandez (Arjantin), Luis Castillo (İspanya)

Fransa: Batum 13, Fournier 31, Gobert 8, M'baye 2, Ntilikina 7, De Colo 26, Poirier 2, Lessort, Albicy 9, Toupane

Avustralya: Ingles 23, Baynes 21, Landale 5, Mills 30, Dellavedova 6, Bogut 7, Creek 8, Kay, Goulding

1. Periyot: 24-23

Devre: 46-46

3. Periyot: 75-71

5 faulle çıkanlar: 36.21 Bogut (Avustralya), 39.31 Gobert (Fransa)

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Fransa: 98 - Avustralya: 100
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