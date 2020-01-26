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Son dakika haberi: hayatını kaybetti! efsanesi Kobe Bryant neden öldü? İşte detaylar...

HAYATINI KAYBETTİ! Basketbol tarihinin efsane isimlerinden Kobe Bryant geçirdiği bir helikopter kazasında yaşamını yitirdi. takımlarından ile 5 kez şampiyonluk kazanan ve Olimpiyat Oyunları’nda 2 kez altın madalya kazanan Kobe Bryant, basketbol tarihine adını bir efsane olarak yazdırmayı başarmıştı. Kobe Bryant'ın öldüğü iddiasının sosyal medyada paylaşılması ile birlikte pek çok kişi sosyal medyadan 'Kobe Bryant öldü mü, neden öldü?' aratmalarını yapıyor. Dünyaca ünlü oyuncunun öldüğü iddiası ise TMZ tarafından son dakika olarak geçilirken, Los Angeles Polis Departmanı ise yaşanan kazada kurtulan olmadığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 26.1.2020 23:23 Güncelleme Tarihi: 26.1.2020 23:24 ABONE OL
Son dakika haberi: Kobe Bryant hayatını kaybetti! NBA efsanesi Kobe Bryant neden öldü? İşte detaylar...

efsanesi HAYATINI KAYBETTİ! Dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant, geçirdiği bir helikopter kazası nedeniyle yaşamını yitirdi. NBA takımlarından ile 5 kez şampiyonluk kazanan ve iki kez altın madalya kazanan Kobe, basketbol tarihine adını efsane olarak yazdırmayı başarmıştı. Ünlü basketbolcunun öldüğü haberini doğru bulmayan pek çok vatandaş arama motoru üzerinden 'Kobe Bryant öldü mü, neden öldü?' araştırmalarını gerçekleştiriyor. Öte yandan, Los Angeles Polis Departmanı'da yaşanan kazada kurtulan kimsenin olmadığını açıkladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

KOBE BRYANT HAYATINI KAYBETTİ! DÜNYACA ÜNLÜ BASKETBOLCU KOBE BRYANT NEDEN ÖLDÜ?

Basketbol tarihinin efsane ismi Kobe Bryant geçirdiği bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. İlk olarak TMZ'nin servis ettiği haber kısa süre sonra dünya ajansları tarafından paylaşıldı. Öte yandan, Los Angeles Polis Departmanı'da kazayı doğrular nitelikte açıklama yaparken, kazada kurtulan kimsenin olmadığını belirtti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

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Son dakika haberi: Kobe Bryant hayatını kaybetti! NBA efsanesi Kobe Bryant neden öldü? İşte detaylar...
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