Son dakika haberi: Kobe Bryant hayatını kaybetti! NBA efsanesi Kobe Bryant neden öldü? İşte detaylar...

NBA efsanesi KOBE BRYANT HAYATINI KAYBETTİ! Dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant, geçirdiği bir helikopter kazası nedeniyle yaşamını yitirdi. NBA takımlarından Los Angeles Lakers ile 5 kez şampiyonluk kazanan ve iki kez altın madalya kazanan Kobe, basketbol tarihine adını efsane olarak yazdırmayı başarmıştı. Ünlü basketbolcunun öldüğü haberini doğru bulmayan pek çok vatandaş arama motoru üzerinden 'Kobe Bryant öldü mü, neden öldü?' araştırmalarını gerçekleştiriyor. Öte yandan, Los Angeles Polis Departmanı'da yaşanan kazada kurtulan kimsenin olmadığını açıkladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

KOBE BRYANT HAYATINI KAYBETTİ! DÜNYACA ÜNLÜ BASKETBOLCU KOBE BRYANT NEDEN ÖLDÜ?

Basketbol tarihinin efsane ismi Kobe Bryant geçirdiği bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. İlk olarak TMZ'nin servis ettiği haber kısa süre sonra dünya ajansları tarafından paylaşıldı. Öte yandan, Los Angeles Polis Departmanı'da kazayı doğrular nitelikte açıklama yaparken, kazada kurtulan kimsenin olmadığını belirtti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…