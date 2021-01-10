Bahçeşehir sonunu getiremedi

Erick Green’in mükemmel oyunu ile 58-44’lük üstünlüğü yakalayan lacivert-kırmızılı ekip temposunu kaybedince, Bursa temsilcisinin geri dönüşüne engel olamadı
Giriş Tarihi: 10.1.2021ABONE OL
ING Basketbol Süper Ligi'nde Bursa deplasmanında TOFAŞ'a konuk olan Bahçeşehir Koleji galibiyeti ellinden kaçırdı: 87-80. Karşılıklı basketlerle başlayan maçta ilk 5 dakika 9-9 geçilirken, kalan bölümü daha iyi oynayan Bahçeşehir Koleji ilk periyodu 25-19 önde kapattı. İkinci periyotta mücadele sertleşirken, Kırmızı Ejderhalar televizyon molasına 35-29 galip girdi. Çok çekişmeli geçen kalan bölümde üstünlüğünü soruyan lacivert-kırmızılılar ilk devreyi 44-39'luk üstünlükle tamamladı.
İKİNCİ YARI 7-0'LIK SERİ GELDİ
Bahçeşehir Koleji ikinci yarıya 7-0'lık seri ilebaşladı ve farkı çift hanelere çekti: 39-51. Bu sıradaJamal Jones ve Tofaş Başantrenörü Hakan Demirarasında yaşanan münakaşa sonucunda her ikitakım teknik faul aldı ve Demir soyunma odasınagönderildi. Bahçeşehir Koleji, Erick Green'den gelenüç sayılık basket ile farkı 14'e çıkardı: 44-58. Ancakbu andan sonra ibre yön değiştirdi ve hem hücumdahem de savunmada çok hata yapan konuk ekipkarşısında Tofaş periyot sonunda skoru eşitledi: 62-62. Sert savunması ile Bahçeşehir'i hataya zorlayanBursa temsilcisi son periyotta farkı 10 sayıya (67-77)kadar çıkardı ve maçtan da 87-80 galip ayrıldı.
ERNAK: OYUNDAN KOPTUK
Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, "İlk ve ikinci yarı birbirinden farklı iki takım gibiydik.Üçüncü periyotta maç konsantrasyonumuzukaybettik. Bu kopukluk oyun planımızı sahayayansıtamamamıza neden oldu. Daha konsantre olmamızve oyun planına sadık kalmamız gerekiyordu.Tofaş'ı iyi oyunları için tebrik ediyorum" dedi.