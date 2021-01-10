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Bahçeşehir sonunu getiremedi

’in mükemmel oyunu ile 58-44’lük üstünlüğü yakalayan lacivert-kırmızılı ekip temposunu kaybedince, Bursa temsilcisinin geri dönüşüne engel olamadı

Giriş Tarihi: 10.1.2021 ABONE OL
Bahçeşehir sonunu getiremedi
ING Basketbol Süper Ligi'nde Bursa deplasmanında TOFAŞ'a konuk olan Bahçeşehir Koleji galibiyeti ellinden kaçırdı: 87-80. Karşılıklı basketlerle başlayan maçta ilk 5 dakika 9-9 geçilirken, kalan bölümü daha iyi oynayan Bahçeşehir Koleji ilk periyodu 25-19 önde kapattı. İkinci periyotta mücadele sertleşirken, Kırmızı Ejderhalar televizyon molasına 35-29 galip girdi. Çok çekişmeli geçen kalan bölümde üstünlüğünü soruyan lacivert-kırmızılılar ilk devreyi 44-39'luk üstünlükle tamamladı.

İKİNCİ YARI 7-0'LIK SERİ GELDİ
Bahçeşehir Koleji ikinci yarıya 7-0'lık seri ile başladı ve farkı çift hanelere çekti: 39-51. Bu sırada Jamal Jones ve Tofaş Başantrenörü Hakan Demir arasında yaşanan münakaşa sonucunda her iki takım teknik faul aldı ve Demir soyunma odasına gönderildi. Bahçeşehir Koleji, Erick Green'den gelen üç sayılık basket ile farkı 14'e çıkardı: 44-58. Ancak bu andan sonra ibre yön değiştirdi ve hem hücumda hem de savunmada çok hata yapan konuk ekip karşısında Tofaş periyot sonunda skoru eşitledi: 62- 62. Sert savunması ile Bahçeşehir'i hataya zorlayan Bursa temsilcisi son periyotta farkı 10 sayıya (67-77) kadar çıkardı ve maçtan da 87-80 galip ayrıldı.

ERNAK: OYUNDAN KOPTUK
Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, "İlk ve ikinci yarı birbirinden farklı iki takım gibiydik. Üçüncü periyotta maç konsantrasyonumuzu kaybettik. Bu kopukluk oyun planımızı sahaya yansıtamamamıza neden oldu. Daha konsantre olmamız ve oyun planına sadık kalmamız gerekiyordu. Tofaş'ı iyi oyunları için tebrik ediyorum" dedi.

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Bahçeşehir sonunu getiremedi
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