Bahçeşehir sonunu getiremedi

ING Basketbol Süper Ligi'nde Bursa deplasmanında TOFAŞ'a konuk olan Bahçeşehir Koleji galibiyeti ellinden kaçırdı:Karşılıklı basketlerle başlayan maçta ilk 5 dakika 9-9 geçilirken, kalan bölümü daha iyi oynayan Bahçeşehir Koleji ilk periyodu 25-19 önde kapattı. İkinci periyotta mücadele sertleşirken, Kırmızı Ejderhalar televizyon molasına 35-29 galip girdi. Çok çekişmeli geçen kalan bölümde üstünlüğünü soruyan lacivert-kırmızılılar ilk devreyi 44-39'luk üstünlükle tamamladı.. Bu sıradaJamal Jones ve Tofaş Başantrenörü Hakan Demirarasında yaşanan münakaşa sonucunda her ikitakım teknik faul aldı ve Demir soyunma odasınagönderildi. Bahçeşehir Koleji, Erick Green'den gelenüç sayılık basket ile farkı 14'e çıkardı: 44-58. Ancakbu andan sonra ibre yön değiştirdi ve hem hücumdahem de savunmada çok hata yapan konuk ekipkarşısında Tofaş periyot sonunda skoru eşitledi: 62-62. Sert savunması ile Bahçeşehir'i hataya zorlayanBursa temsilcisi son periyotta farkı 10 sayıya (67-77)kadar çıkardı ve maçtan da 87-80 galip ayrıldı.Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak,dedi.