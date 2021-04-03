Galatasaray'a koronavirüs şoku! O maç ertelendi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 2 basketbolcunun daha koronavirüse yakalandığı açıklandı. Sarı-kırmızılı takımda daha önce de 5 basketbolcunun Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.

Galatasaray'da toplamda vaka sayısı 7'ye çıktğı için Türkiye Basketbol Federasyonu'nun, "Basketbola Geri Dönüş Protokolü"ndeki ilgili madde gereği Galatasaray ile Nesibe Aydın arasında oynanacak mücadelede ertelendi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına bu sabah (3 Nisan Cumartesi) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve iki oyuncumuzun daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu sonuçlarla birlikte takımımızdaki toplam pozitif vaka sayısı yedi olmuştur. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun "Basketbola Geri Dönüş Protokolü"ndeki ilgili madde uyarınca, takımımızın bugün oynayacağı Nesibe Aydın müsabakası ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."