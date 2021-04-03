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Giriş Tarihi: 3.4.2021 14:04 Son Güncelleme: 3.4.2021 14:13

'a koronavirüs şoku! O maç ertelendi

Galatasaray'a koronavirüs şoku! O maç ertelendi

'ndaki koronavirüse yakalanan basketbolcu sayısı 7'ye çıktı. 'nin protokolü gereği bugün oynanması gereken - müsabakası ileri bir tarihe ertelendi.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 2 basketbolcunun daha koronavirüse yakalandığı açıklandı. Sarı-kırmızılı takımda daha önce de 5 basketbolcunun Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.

Galatasaray'da toplamda vaka sayısı 7'ye çıktğı için Türkiye Basketbol Federasyonu'nun, "Basketbola Geri Dönüş Protokolü"ndeki ilgili madde gereği Galatasaray ile Nesibe Aydın arasında oynanacak mücadelede ertelendi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına bu sabah (3 Nisan Cumartesi) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve iki oyuncumuzun daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu sonuçlarla birlikte takımımızdaki toplam pozitif vaka sayısı yedi olmuştur. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun "Basketbola Geri Dönüş Protokolü"ndeki ilgili madde uyarınca, takımımızın bugün oynayacağı Nesibe Aydın müsabakası ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Galatasaray'a koronavirüs şoku! O maç ertelendi
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