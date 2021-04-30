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Giriş Tarihi: 30.4.2021 17:23

Galatasaray'ı yendi seri 2-2'ye geldi

İHA
Nesibe Aydın Galatasaray'ı yendi seri 2-2'ye geldi

Herbalife Nutrition Basketbol Süper Ligi Yarı Final play-off serisi 4. maçında Galatasaray, 'la karşılaştı. Seride 2-1 önde olan sarı-kırmızılılar rakibine 68-58 kaybetti. Yarı finalde durıum 2-2'ye gelirken, finale çıkacak takım 5. maçta belli olacak.

Herbalife Nutrition Basketbol Süper Ligi Yarı Final play-off serisi 4. maçında Nesibe Aydın ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Herbalife Nutrition Basketbol Süper Ligi Yarı Final play-off serisi 4. maçında deplasmanda karşılaştığı Nesibe Aydın'a 68-58 yenildi. Seride durum 2-2'ye geldi.

Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Emin Moğulkoç, Turgut Işik, Yiğit Gönültaş
Nesibe Aydın: Snytsina xxx 13, Merve xxx 15, Büşra x 3, Peddy xxx 21, Hebard xx 8, Hülya xx 8, Simon x
Başantrenör: Erman Okerman
Galatasaray: Meltem x 2, Pelin xx 11, Epiphanny Prince xx 10, Steinberga xx 8, Russell xx 13, Asena xx 5, Miray x, Cansu x, Sude x, Holingsworth xx 9, Hruscakova x
Başantrenör: Efe Güven
1. Periyot: 17-12 (Nesibe Aydın lehine)
Devre: 32-29 (Nesibe Aydın lehine)
3. Periyot: 49-48 (Nesibe Aydın lehine)


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Nesibe Aydın Galatasaray'ı yendi seri 2-2'ye geldi
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