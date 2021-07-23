Manisa BŞB'ye potada ABD'li uzun: Andre Williamson

32 yaşında, 2.02 boyundaki oyuncu, ABD'de Appalachian State University'den mezun olduktan sonra profesyonel kariyerine 2012-2013 sezonunda Belçika'nın Liege Basket ekibiyle başladı.
Williamson, sırasıyla Finlandiya'nın Karhu Kauhajoki, Almanya'nın Bremerhaven, Finlandiya'nın Kouvot Kouvola, İsviçre'nin Fribourg Olympic, Fransa'nın Aix-Maurienne Savoie Basket, İsviçre'nin Union Neuchatel, Litvanya'nın Neptunas Klaipeda, Güney Kıbrıs Rum Kesmi'nin Keravnos Strovolou ve İsviçre'nin Lions de Geneve takımlarında oynadı.