Bahçeşehir’den süper dönüş

Kırmızı Ejderhalar, FIBA Avrupa Kupası’nda Yunan ekibi Iraklis’i devirdi. Bahçeşehir Koleji, son periyoduna kadar geride olduğu maçı final bölümündeki müthiş performansıyla kazanarak 2’de 2 yapmayı başardı
FIBA Erkekler Avrupa Kupası'ndaki temsilcilerimizden Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, E Grubu'ndaki ikinci maçında Yunanistan ekibi Iraklis'i deplasmanda 64-63 mağlup etmeyi başardı. Sakatlığı olan Bentil'ineksikliğini hisseden Bahçeşehir, skor üretmekte zorlandığı ilk çeyreği 16-12 geride kapattı. İkinci periyotta ise fark çift hanelere çıkarken JamarSmith, üçlüğüyle farkı azalttı ve soyunma odasına Iraklis 35-29 önde gitti. Üçüncü çeyreğe temsilcimiz iyi başlasa da Yunan takımı kontrolü ele alıp final bölümüne 51-43 üstün girdi. Bu bölümde Smith ve Oğuz Savaş'ın etkili oyunuylamüthiş bir geri dönüşe imza atan Bahçeşehir, 63-63'lük skorda faul aldı. Kartal Özmızrak 1/2 serbest atışla durumu 64-63 yaptı ve kazanan Kırmızı Ejderhalar oldu. Smith 20sayı atarken Oğuz Savaş 16 sayı,9 ribaunt ve 3 asistle galibiyettebaşrol oynadı. Ekibimiz gruptaki ilk maçında da Karadağ kulübü KK Mornar Bar'ı 75-68 yenmişti.
ERNAK: TÜRKİYE'YEARMAĞAN EDİYORUZ
BAHÇEŞEHIR Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, zorlu bir deplasman olacağını bildiklerini söyledi. Çok agresif bir taraftar kitleleri olduğunu ve takımlarını her zaman ittiklerini belirten Ernak, "Böyle bir deplasmandan galibiyet çıkartabildiğimiz için çok mutluyuz. Vazgeçmedik ve iyi mücadele ettik. Bizi burada destekleyen Türk taraftarlarımıza, başkanımıza, konsolosluğa ve Türkiye'de bizi ekran başında izleyen tüm destekçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu galibiyeti Türkiye'yearmağan ediyoruz" ifadelerini kullandı.
DIĞER SONUÇLAR Erkekler EuroCup B Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, İtalyan ekibi Virtus Bologna'ya 101-83 kaybetti. Kadınlar EuroLeague B Grubu'nda Galatasaray, Polonya temsilcisi Arka Gdyna'yı 71-60 mağlup ederken, Fenerbahçe Safiport, İspanyol kulübü UNI Girona'ya 71-59 yenildi. KadınlarEuroCup C Grubu'nda ÇBK Mersin Yenişehir Bld, Polonya takımı Lublin'i 98-75 mağlup etti. D Grubu'nda da Bellona Kayseri, Macar ekibi PEACPECS'i 71-63 devirdi. F Grubu'nda da OGM Orman, Macar kulübü Csata'yı 70-52'lik skorla geçti