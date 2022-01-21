Anadolu Efes, son saniyede Panathinaikos’u devirdi!

Son çeyreğe daha iyi başlayan Panathinaikos, 32. dakikada eşitliği sağlarken (69-69) 34. dakikada öne geçti: 74-73. İki takım da uzun süre karşılıklı hücumlardan eli boş dönerken Anadolu Efes, bitime 2 dakika kala Micic ile eşitliği tekrar sağladı: 76-76. Konuk ekip bitime 1 dakika 10 saniye kala 80-78 öne geçti. Dunston, 50 saniye kala kendisine yapılan faul sonrası kullandığı iki serbest atışın birinden yararlanırken farkı 1'e indirdi: 80-79. White'ın kullandığı serbest atış sonrasında konuk ekip bitime 14 saniye kala skoru 81-79'a getirdi. Anadolu Efes, bitime 1.1 saniye kala Moerman'ın attığı üç sayılık basketle karşılaşmadan 82-81 galip ayrıldı.