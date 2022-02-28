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Giriş Tarihi: 28.2.2022 13:20

Pınar Karşıyakalı M'Baye ülkesinde parladı

DHA
Pınar Karşıyakalı M’Baye ülkesinde parladı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın yıldızı Amath M'Baye, Fransa Milli Takımı'nda ülkesini Portekiz önünde sırtladı. M'Baye, Fransa'nın Portekiz'i deplasmanda 68-56 yendiği maçta 16 sayıyla en skorer isim oldu.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın yıldızı Amath M'Baye, Fransa Milli Takımı'nda ülkesini Portekiz önünde sırtladı. M'Baye, Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Fransa'nın Portekiz'i deplasmanda 68-56 yendiği maçta 16 sayıyla en skorer isim oldu.

Tur atlamayı garantileyen M'Baye'nin formasını giydiği Fransa, bu galibiyetle elemelerde 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü. 16 Şubat'ta Türkiye Kupası'nda Anadolu Efes'e 87-64 yenildiği maçın ardından milli ara nedeniyle maç yapmayan Pınar Karşıyaka, ligde 6 Mart Pazar akşamı Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i ağırlayacak.

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Pınar Karşıyakalı M'Baye ülkesinde parladı
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