Merkezefendi’de Peterka da gitti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonun flaş takımı olarak Play-Off hattına adını yazdıran Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te Çek uzun forvet Martin Peterka'yla da yollar ayrıldı.
Tomasz Gielo'un sakatlığı sonrası 2 aylığına opsiyonlu olarak transfer edilen 32 yaşında, 2.06 boyundaki oyuncu SIG Strasbourg'la anlaştı.
Peterka, Denizli temsilcisinde 9 maçta 6.4 sayı, 2.9 ribaund ortalamaları tutturdu. Merkezefendi'de sezon başında transfer edilip performansıyla yıldızı parlayan Max Heidegger de geçen hafta Euroleague'de yer alan İspanyol temsilcisi Baskonia'ya imza atmıştı.