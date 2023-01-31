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Giriş Tarihi: 31.1.2023 10:57

Merkezefendi'de Peterka da gitti!

DHA
Merkezefendi’de Peterka da gitti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonun flaş takımı olarak Play-Off hattına adını yazdıran Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te Çek uzun forvet Martin Peterka'yla da yollar ayrıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonun flaş takımı olarak Play-Off hattına adını yazdıran Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te Çek uzun forvet Martin Peterka'yla da yollar ayrıldı.

Tomasz Gielo'un sakatlığı sonrası 2 aylığına opsiyonlu olarak transfer edilen 32 yaşında, 2.06 boyundaki oyuncu SIG Strasbourg'la anlaştı.

Peterka, Denizli temsilcisinde 9 maçta 6.4 sayı, 2.9 ribaund ortalamaları tutturdu. Merkezefendi'de sezon başında transfer edilip performansıyla yıldızı parlayan Max Heidegger de geçen hafta Euroleague'de yer alan İspanyol temsilcisi Baskonia'ya imza atmıştı.

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Merkezefendi'de Peterka da gitti!
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