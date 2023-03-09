Moukoko’nun gerçek yaşı ortaya çıktı! Herkes 18 biliyordu ama...

Almanya Ligi Bundesliga temsilcilerinden Borussia Dortmund'da top koşturan Youssoufa Moukoko ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı. Bild'de yer alan habere göre; 18 yaşında olduğu bilinen Kamerun kökenli Alman yıldızın gerçek yaşı ile ilgili belge yayınlandı.
Bu belge Almanya'da büyük tartışmaları beraberinde getirdi. Moukoko'nun gerçek yaşının 18 değil, 22 olduğu ortaya çıktı. Yayımlanan belgede, yıldız oyuncunun 2000 doğumlu olması dikkat çekti. Borussia Dortmundlu oyuncunun yaşı şaşkınlığa sebep olurken, Almanya'da büyük tartışmalara yol açtı.
ALTYAPIDA 142 GOL, 27 ASİST
2016 yılında St.Pauli'den Borussia Dortmund altyapısına transfer edilen yıldız oyuncu 2020'de A takıma yükseldi. Bu süreçte 90 maçta 142 gol 27 asist yaptı. 2020'den bu yana 63 maça çıktı, 11 gol atarken, 8 de asist yaptı. 2022 Kasım'da ilk kez Almanya Milli Takımı'nda forma giyen Moukoko, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda az da olsa boy gösterdi. Alman oyuncu, Japonya ile yapılan karşılaşmanın son bölümünde oyuna dahil oldu. Piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.