Moukoko’nun gerçek yaşı ortaya çıktı! Herkes 18 biliyordu ama...

ALTYAPIDA 142 GOL, 27 ASİST

2016 yılında St.Pauli'den Borussia Dortmund altyapısına transfer edilen yıldız oyuncu 2020'de A takıma yükseldi. Bu süreçte 90 maçta 142 gol 27 asist yaptı. 2020'den bu yana 63 maça çıktı, 11 gol atarken, 8 de asist yaptı. 2022 Kasım'da ilk kez Almanya Milli Takımı'nda forma giyen Moukoko, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda az da olsa boy gösterdi. Alman oyuncu, Japonya ile yapılan karşılaşmanın son bölümünde oyuna dahil oldu. Piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.