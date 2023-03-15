Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Gaziantep Basketbol, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'na veda etti
Giriş Tarihi: 15.3.2023 22:26

Gaziantep Basketbol, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'na veda etti

AA
Gaziantep Basketbol, FIBA Erkekler Avrupa Kupası’na veda etti

Gaziantep Basketbol, FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Polonya'nın Anwil ekibine 91-75 yenildi.

Deplasmandaki ilk maçı 85-84 kazananmasına rağmen ev sahibi olduğu karşılaşmayı 16 sayı farkla kaybeden Gaziantep Basketbol, kupaya veda etti.

Karşılaşmanın ilk periyodunda Gaziantep Basketbol, Mcintyre ve Frankamp ile etkili oldu. Konuk takım ise Moore ve Sobin ile karşılık vererek ilk periyodu 18-14 üstün geçti.

İkinci periyoda iyi başlayan Anwil, hem boyalı alan hem de dış atışlardan üst üste bulduğu basketlerle 18. dakikada farkı 18 sayıya (23-41) çıkardı. Gaziantep Basketbol sonraki bölümde bulduğu basketlerle farkı eritmeye çalışırken, konuk takım soyunma odasına da 43-33 önde gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına 7-0'lık seriyle başlayan Anwil, 23. dakikada 50-33 üstünlüğünü sürdürdü. Daha sonra yaptığı organize hücumlarla üst üste sayılar bulan Gaziantep Basketbol, 28. dakikada farkı 6 sayıya (48-54) indirdi. Son bölümde tekrar kontrolü eline alan konuk takım, son periyoda da 66-51 önde girdi.

Son çeyreğe de etkili performansını taşıyan Anwil, 32. dakikada farkı 23 sayıya (51-74) kadar çıkardı. Kalan sürede de üstünlüğünü sürdüren Polonya ekibi, müsabakadan 91-75 galip ayrıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Uçağı kaçırınca hayatta kaldı ama... "Tüm sıfatlarım gitti, artık kimsenin evladı değilim”
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz...
SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den 'Geçici işçilere kadro' açıklaması! Tarih verdi...
Hataylı depremzedelerden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Konuşacak diye yağmurda çadırlarımızı elimizden almaya çalıştılar
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Böyle birinin derdi ne ülkedir ne millettir
CHP’den FETÖ ve PKK’ya mesaj! Skandal sözler yeniden gündem oldu: Bir ay içinde göreve iade edip özür dileyeceğiz
HÜDA PAR’ın HDP’den farkı mı?
Nafile hayatlar
SON DAKİKA: PKK elebaşı Murat Karayılan'dan 6'lı koalisyona açıktan destek: 14 Mayıs'ta sadece Cumhurbaşkanı değil, sistem de değişecek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep Basketbol, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'na veda etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA