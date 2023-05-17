Hakan Demir resmen İran’da!

İran Basketbol Federasyonu, antrenör arayışında listenin ilk sırasına aldığı tecrübeli çalıştırıcıyla 1 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. A Milli Takım'da sürdürdüğü Ergin Ataman'ın yardımcılığı görevinden ayrılacak Hakan Demir, Manisa BŞB'deki görevini ise İran Milli Takımı'yla birlikte sürdürecek. İran, bu yıl 25 Ağustos-10 Eylül arasında FIBA Dünya Kupası'nda, Eylül'de Asya Şampiyonası'nda, ardından da Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek. Hakan Demir'in ekibinde bir Türk asistan antrenör de yer alacak.