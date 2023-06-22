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Giriş Tarihi: 22.6.2023 12:59

Manisa BŞB'de Russell imzayı attı!

DHA
Manisa BŞB’de Russell imzayı attı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, daha önce anlaşmaya vardığı Galatasaray'ın Amerikalı oyun kurucusu Daron Fatts Russell'ı resmen kadrosuna kattı.

Geçen sezona Karadağ ekibi Mornar'da başlayıp 47 sayıyla Adriyatik Ligi'nin sayı rekorunu kırdıktan sonra Galatasaray'a transfer olan 25 yaşındaki Russell ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Russell, geçen sezon ligde 13.1 sayı, 3.2 ribaund, 5.1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "University of Maryland çıkışlı olan ve profesyonel basketbol kariyerinde KK Mornar Bar ve Galatasaray NEF formaları giyen, henüz başında olduğu basketbol kariyerinde bir maçta bulduğu 47 sayı ile ABA Ligi rekoru kıran 1998 doğumlu Daron Russell ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmzanın her iki taraf için hayırlı olmasını temenni ediyor Daron Russell'a yeşil-beyazlı forma altında başarılı sezonlar diliyoruz" denildi.

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Manisa BŞB'de Russell imzayı attı!
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