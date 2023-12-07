Daha büyük hedeflere yürüyeceğiz

Basketbol Süper Ligi tarihinin ilk kadın başkanı ünvanını alan Yücel, “Sonuna kadar mücadele eden ekip ruhu oluşturağım. Gönlümde Europe Cup’ı bir kez dahaT ürkiye’ye getirmek var” dedi
Türkiye basketbolunun kısa sürede en dikkat çeken kulüplerinden Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü'nün yeni başkanı belli oldu. Beşiktaş seçimlerinde mutlu sona ulaşan Hasan Arat'ın, 2. başkan olarakHüseyin Yücel'iaçıklamasıyla koltukBegüm Yücel'e emanetedildi. Basketbol Süper Ligi tarihinde bu göreve layık görülen ilk kadın olan Yücel, "Öncelikle Hüseyin Yücel'i yeni görevi için tebrik etmek istiyorum. Basketbol birtakım oyunu, ben debunun bir parçası olarakher zaman üzerimedüşeni yapmaya hazırım" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:
İNANCIM TAM
"Sonuna kadar mücadeleeden ve her konudabirlikte çalışan birekip ruhu oluşturmakistiyorum. Takım olarakhedeflerimiz aynı. Gönlümdebir kez daha FIBAEurope Cup'ı ülkemizegetirmek var. Bunubaşaracağımıza inancımtam. Bundan sonrakisezonlarda daha büyükhedeflerle yolumuzadevam edeceğiz."
BEGÜM YÜCEL KİMDİR?
Begüm Yücel, Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları İcra Kurulu ve Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliğini yürütmektedir. Hayatını ailesi gibi eğitime adayan 36 yaşındakiYücel, gelir düzeyidüşük ailelerin çocuklarınaburslar sağlayarak eğitimdefırsat eşitliği sağlamayıamaçlayan SEY Vakfı'na dabaşkan vekilliği yapıyor.
BAHÇEŞEHIR SÜPER BAŞLADI
FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda ikinci tura yükselen Bahçeşehir Koleji, L Grubu ilk maçında Polonya'nın Legia Varşova takımını konuk etti. Müthiş mücadeleye sahne olan karşılaşmayı 100-90 kazanan Kırmızı Ejderhalar, ikinci tura da müthiş başladı. Bahçeşehir'de Tony Taylor 20, Scrubb ise 19 sayı kaydetti. Bahçeşehir Koleji, Avrupa Kupası'nın ilk turunda ise D Grubu'nu 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider tamamlamıştı. F.Bahçe Beko ise THY Avrupa Ligi'nde Baskonia'ya deplasmanda 80-79 yenildi.