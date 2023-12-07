Daha büyük hedeflere yürüyeceğiz

Türkiye basketbolunun kısa sürede en dikkat çeken kulüplerinden Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü'nün yeni başkanı belli oldu. Beşiktaş seçimlerinde mutlu sona ulaşan Hasan Arat'ın,Basketbol Süper Ligi tarihinde bu göreve layık görülen ilk kadın olan Yücel, "Öncelikle Hüseyin Yücel'i yeni görevi için tebrik etmek istiyorum.dedi ve sözlerine şöyle devam etti:Takım olarakhedeflerimiz aynı. Gönlümdebir kez daha FIBAEurope Cup'ı ülkemizegetirmek var. Bunubaşaracağımıza inancımtam.Begüm Yücel, Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları İcra Kurulu ve Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliğini yürütmektedir. Hayatını ailesi gibi eğitime adayanFIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda ikinci tura yükselen Bahçeşehir Koleji, L Grubu ilk maçında Polonya'nın Legia Varşova takımını konuk etti. Müthiş mücadeleye sahne olan karşılaşmayı 100-90 kazanan Kırmızı Ejderhalar, ikinci tura da müthiş başladı. Bahçeşehir'de Tony Taylor 20, Scrubb ise 19 sayı kaydetti. Bahçeşehir Koleji, Avrupa Kupası'nın ilk turunda ise D Grubu'nu 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider tamamlamıştı. F.Bahçe Beko ise THY Avrupa Ligi'nde Baskonia'ya deplasmanda 80-79 yenildi.