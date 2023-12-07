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Giriş Tarihi: 8.12.2023 00:16 Son Güncelleme: 8.12.2023 00:16

TBF'den Beşiktaş'a tribün cezası!

TBF’den Beşiktaş’a tribün cezası!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Emlakjet'e bir maç seyircisiz oynama cezası verildiğini duyurdu.

Açıklamada, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle Beşiktaş Emlakjet'e bir maç seyircisiz oynama ve 325 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

YAM MADAR'IN YÜZÜNE GELEN YABANCI MADDEYLE KAŞI AÇILDI

Karşılaşmanın ikinci periyodunda sahaya atılan yabancı maddelerden birinin Fenerbahçe oyuncusu Yam Madar'ın yüzüne isabet etmesi üzerine karşılaşma bir müddet durmuş, kaşı açılan sarı-lacivertli sporcunun bir süre saha içinde yapılan tedavisine soyunma odasında devam edilmişti.

Madar'a gelen yabancı cisim sonrası hakemler, tribünleri uyarmak için anons yaptırmıştı.

Fenerbahçe Beko ise yaşanan olay sonrası Yam Madar'ın kısmi görme kaybı yaşadığını açıklamıştı.

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TBF'den Beşiktaş'a tribün cezası!
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