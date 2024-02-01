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Giriş Tarihi: 1.2.2024

Bahçeşehir Koleji rakip tanımıyor!

Bahçeşehir Koleji rakip tanımıyor!
Kırmızı Ejderhalar, FIBA Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu'nda yoluna doludizgin devam ediyor. Grubundaki ilk 4 maçını kazanan Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, dün de evinde Portekiz ekibi Sporting CP'yi 99-87 mağlup etti. İlk çeyreği 25-20 Bahçeşehir üstünlüğüyle biten karşılaşmada soyunma odasına da 56-38 ev sahibinin avantajıyla gidildi. Üçüncü çeyrekte konuk ekip reaksiyon gösterip (70-65) farkı 5'e indirse de parkeden zaferle ayrılan taraf, 99-87'lik skorla temsilcimiz oldu. Axel Bouteille ve Tyler Cavanaugh 19'ar sayı atarken, Jerry Boutsiele de 15 sayıyla galibiyete katkı verdi. 5'te 5 yapan Dejan Radonjic'in takımı, namağlup liderliğini sürdürdü.
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Bahçeşehir Koleji rakip tanımıyor!
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