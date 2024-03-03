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Giriş Tarihi: 3.3.2024

Galatasaray Ekmas Telekom’u devirdi

Galatasaray Ekmas Telekom’u devirdi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray Ekmas, deplasmanda Türk Telekom'u 92-90 mağlup etti. Son ana kadar müthiş bir mücadeleye sahne olan müsabakada Başkent ekibi son toptan yararlanamayınca sarı-kırmızılı ekip galibiyete uzanan taraf oldu. Cimbom'da David McCormack 21 sayı, 12 ribaund, 2 asist ile galibiyette önemli rol oynadı. Tyrone Wallace'ın 27 sayı, 1 ribaund, 4 asistlik performansı ise Telekom'a yetmedi. Ligdeki diğer maçta, Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde karşılaştığı Beşiktaş'ı 78-70 yendi. ONVO Büyükçekmece de Çağdaş Bodrum'u 108-71 mağlup etti.
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Galatasaray Ekmas Telekom’u devirdi
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