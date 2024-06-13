Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Nijeryalı Ebuka Izundu'yu transfer etti
Giriş Tarihi: 14.6.2024 01:16

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Nijeryalı Ebuka Izundu'yu transfer etti

AA
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Nijeryalı Ebuka Izundu’yu transfer etti

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Nijeryalı oyuncu Ebuka Izundu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Nijeryalı oyuncu Ebuka Izundu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2024/25 sezonu kadro yapılanması amacıyla transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Nijeryalı uzun forvet Ebuka Izundu ile 1+1 yıllığına anlaştı." denildi.

Açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Ewe Baskets Oldenburg forması ile Almanya Ligi'nde 9.1 sayı, 5.6 ribaunt ortalamaları ile oynayan 208 cm boyundaki yeni transferimiz Ebuka Izundu'ya Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin diyor, sarı kırmızılı formamız altında başarılarla dolu bir yıl diliyoruz." bilgisi verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Nijeryalı Ebuka Izundu'yu transfer etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA