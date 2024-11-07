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Giriş Tarihi: 7.11.2024 10:20

Alperen Şengün'den Spurs'e 16 sayı!

NBA Batı Konferansı’nda Houston Rockets, San Antonio Spurs'ü 127-100 yendi. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, mücadelede 16 sayı attı.

DHA
Alperen Şengün’den Spurs’e 16 sayı!

NBA Batı Konferansı'nda mücadele eden Houston Rockets'ın ve Türk Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Alperen etkili oyunu ile takımına katkı sağlamaya devam ediyor.

Sezona art arda yaptığı double-double'larla hızlı bir başlangıç yapan Alperen bu sabaha karşı oynanan ve Houston Rockets'ın San Antonio Spurs'ü 127-100 yendiği maçta attığı sayılarla takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu.

16 SAYI 5 RİBAUND 4 ASİSTLİK PERFORMANS

Alperen Şengün, maçta 16 sayı üreten yıldız basketbolcu 5 ribaund alıp, 4 de asist yaptı. Bu sonuçla Rockets 8'inci maçında 5'inci galibiyetini alarak kendi konferansında 4'üncü sıraya yerleşti.

Alperen, son 5 maçında 16,8 sayı, 7,4 ribaund 4,4 de asist ortalaması yakaladı.

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Alperen Şengün'den Spurs'e 16 sayı!
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