NBA’de Boston Celtics’ten üst üste 5. galibiyet

CAVALIERS'TAN 17. GALİBİYET

Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Toronto Raptors'ı 122-108 yenerek 18. maçında 17. galibiyetini elde etti. Cavaliers'ta Ty Jerome 26 sayı, 6 asist ve Donovan Mitchell 26 sayı, 4 ribaunt üretti. Bu sezon 13. yenilgisini yaşayan Raptors'ta Gradey Dick ve Scottie Barnes 18'er sayı kaydetti.