NBA'de Alperen Şengün'den galibiyete "double-double" katkısı

NBA'e 3 maçla devam edildi. Houston Rockets, deplasmanda Toronto Raptors'ı 114-110 yenerken, Alperen Şengün karşılaşmada yaklaşık 33 dakika süre aldı.

Alperen, aldığı süre içerisinde 17 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma ve 2 blokla oynadı. Sezonun 19. galibiyetini alan Rockets'ta Dillon Brooks 27, Jalen Green 22 sayı üretti.

Üst üste 7 olmak üzere 22. yenilgisini yaşayan Raptors'ta Ja'Kobe Walter 27, Ochai Agbaji ve Chris Boucher 15'er sayı kaydetti.

JOKIC'TEN TRIPLE-DOUBLE

Denver Nuggets, New Orleans Pelicans deplasmanında 132-129 galip geldi.

Nuggets'ta Nikola Jokic, 27 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı. Jamal Murray 27 ve Russell Westbrook 21 sayıyla sezonun 15. galibiyetine katkı sağladı. Bu sezon 25. yenilgisini yaşayan Pelicans'ta Jordan Hawkins 25 ve CJ McCollum 24 sayı attı.

Günün diğer maçında ise Indiana Pacers, deplasmanda Sacramento Kings'i 122-95'lik skorla geçti.