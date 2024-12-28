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Giriş Tarihi: 28.12.2024 15:37

Ertelenen Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçının tarihi belli oldu!

THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında ev sahibi takımın oyuncularının hastalanması nedeniyle ertelenen Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçının tarihi açıklandı.

AA
Ertelenen Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçının tarihi belli oldu!

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde ertelenen Paris Basketbol maçının 3 Mart'ta oynanacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Avrupa Ligi tarafından ev sahibi takımda yaşanan salgın nedeniyle ertelenen Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko, 17. hafta karşılaşması, 3 Mart Pazartesi günü Adidas Arena'da oynanacaktır." denildi.

SALGIN NEDENİYLE ERTELENDİ

Müsabaka, Paris Basketbol'un yaşadığı salgın dolayısıyla karşılaşmaya çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi ve bu durumda geçerli olan Avrupa Ligi kuralları gereğince ertelenmişti.

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Ertelenen Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko maçının tarihi belli oldu!
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