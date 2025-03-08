A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın Avrupa Şampiyonası’ndaki rakipleri belli oldu

Kura çekimine ikinci torbadan katılan Türkiye; Yunanistan, Fransa ve İsviçre ile A Grubu'nda yer aldı. Türkiye maçlarını Yunanistan'ın Pire kentinde oynayacak. İlk maçını 18 Haziran Çarşamba günü Fransa'ya karşı oynayacak olan Ay-yıldızlı ekip, ikinci maçta 19 Haziran Perşembe günü İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki son maçında ise 21 Haziran Cumartesi günü Yunanistan ile karşılaşacak.

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda grupları şu şekilde:

A Grubu: Yunanistan, Türkiye, Fransa, İsviçre

B Grubu: Slovenya, Sırbistan, İtalya, Litvanya

C Grubu: Belçika, Çekya, Karadağ, Portekiz

D Grubu: Büyük Britanya, Almanya, İsveç, İspanya