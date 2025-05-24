FENERBAHÇE Beko'nun basketbolcuları, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. İşte satır başları…
NIGEL HAYES-DAVIS:
Daha önce hiç finalde oynamadım. Bu fırsat için çok mutluyum. Devon Hall gerçekten harikaydı.
TARIK BIBEROVİC:
Çok fiziksel bir maçtı. Tüm sezon tek maça sıkıştı. İnanılmaz iyi oynadık. Top kayıplarından sonra bile oyunda kaldık. Gerçek kutlamayı Pazar günü (yarın) yapacağız.
NICOLO MELLİ:
Ben değilim, Errick değil, önemli olan takım. İnsanın bazen şansı olması lazım, üçüncü çeyrekte ben şanslıydım.
MCCOLLUM:
Büyük şutları atmak benim için normal. 3. çeyrekte zorlanıyorduk, bir şeyler yapmam gerekiyordu. Hiç burada olmamıştım ama bu anlar için kendimi eğittim her zaman.