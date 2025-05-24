FENERBAHÇE Beko'nun basketbolcuları, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. İşte satır başları…Daha önce hiç finalde oynamadım. Bu fırsat için çok mutluyum. Devon Hall gerçekten harikaydı.Çok fiziksel bir maçtı. Tüm sezon tek maça sıkıştı. İnanılmaz iyi oynadık. Top kayıplarından sonra bile oyunda kaldık. Gerçek kutlamayı Pazar günü (yarın) yapacağız.Ben değilim, Errick değil, önemli olan takım. İnsanın bazen şansı olması lazım, üçüncü çeyrekte ben şanslıydım.Büyük şutları atmak benim için normal. 3. çeyrekte zorlanıyorduk, bir şeyler yapmam gerekiyordu. Hiç burada olmamıştım ama bu anlar için kendimi eğittim her zaman.