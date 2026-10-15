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Giriş Tarihi: 15.10.2026 22:27

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı evinde mağlup!

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında İtalya'nın Beretta Famila Schio ekibine 84-66 kaybetti.

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AA
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı evinde mağlup!
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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında İtalya'nın Beretta Famila Schio takımını konuk etti.

Sarı-kırmızılılar, rakibine 84-66'lık skorla mağlup oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Marius Ciulin (Romanya), Tomasz Wit Langowski (Polonya), Paulina Gajdosz (Polonya)

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Derin Erdoğan 8, Smalls 11, Sevgi Uzun 9, Nelson-Ododa 6, Kuier 16, Gökşen Fitik, Elif Bayram 4, Hof 12

Beretta Famila Schio: Verona 7, Panzera 2, Conde 12, Bertsch 7, Coulibaly 14, Mestdagh 2, Zanardi 5, Andre 10, Attura, Keys 7, Laksa 18

1. Periyot: 17-23

Devre: 35-43

3. Periyot: 55-65

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı evinde mağlup!
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