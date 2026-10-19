Dev derbide gülen Beşiktaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası dev derbiye sahne oldu. Beşiktaş sahasında Galatasaray MCT Technic'i 83-80 mağlup etti.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada periyotlar 19-22, 25-17, 20-21 ve 19-20 sona erdi. Ligdeki ikinci galibiyetini alan siyah-beyazlılarda Furkan Korkmaz 18 sayıyla galibiyette başrol oynadı.
Sarı-kırmızılılarda ise yeni transfer ABD'li oyun kurucu KJ Simpson 12 sayı kaydetti. G.Saray'da başantrenörlük görevine getirilen Manuchar Markoishvili, ilk maçında üzüldü. Diğer sonuçlar:
Fenerbahçe- Aliağa: 77-82, Yukatel Denizli- Trabzonspor: 70-75.