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Giriş Tarihi: 21.10.2026 23:44

Bahçeşehir Koleji, Bosna'da mağlup oldu!

BKT EuroCup D Grubu'nun 4. haftasında Bahçeşehir Koleji, BOSNA BH Telecom deplasmanında 86-77'lik skorla kaybetti.

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AA
Bahçeşehir Koleji, Bosna’da mağlup oldu!
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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Eurocup D Grubu 4. hafta maçında konuk olduğu Bosna Hersek temsilcisi BOSNA BH Telecom'a 86-77 yenildi.

Saraybosna şehrindeki Zetra Arena'da oynanan karşılaşmada, BOSNA BH Telecom ilk çeyreği 21-13 önde tamamlarken devre arasına da 36-33 üstünlükle gitti.

Oyunun geri kalanında da Bahçeşehir Koleji'nden daha etkili performans sergileyen Bosna Hersek ekibi, üçüncü çeyreği 58-50 üstün tamamlarken maçtan ise 86-77 galip ayrılan taraf oldu.

Ev sahibi ekipte Shawn Pipes 18 sayıyla takımının en skoreri olurken Bahçeşehir Koleji'nde Mateusz Ponitka 20 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

D Grubu'nda Bahçeşehir Koleji ilk mağlubiyetini alırken Bosna Hersek ekibi ise ilk galibiyetine ulaştı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BAHÇEŞEHİR KOLEJİ #BKT EUROCUP
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Bahçeşehir Koleji, Bosna'da mağlup oldu!
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