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Giriş Tarihi: 21.10.2026 22:18

Biotekno Körfez Basket, Manchester Basketbol'u 112 sayıyla geçti!

Biotekno Körfez Basket, FIBA Erkekler Avrupa Kupası F Grubu'nun 3. haftasında Manchester Basketbol karşısında 112-71 galip geldi.

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Biotekno Körfez Basket, Manchester Basketbol’u 112 sayıyla geçti!
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FIBA Erkekler Avrupa Kupası F Grubu'nun 3. hafta maçında Biotekno Körfez Basket, konuk ettiği İngiltere temsilcisi Manchester Basketbol'u 112-71 mağlup etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Biotekno Körfez Basket, ilk periyodu 25-17 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de hücumdaki etkinliğini sürdüren Kocaeli temsilcisi, rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve soyunma odasına 53-40 üstün gitti.

Üçüncü periyodu 82-58 önde geçen ev sahibi ekip, karşılaşmayı da 112-71 kazandı.

Grubunda ikinci galibiyetini alan Kocaeli temsilcisinde Oscar Cluff 26, Johnny Davis 24 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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Biotekno Körfez Basket, Manchester Basketbol'u 112 sayıyla geçti!
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