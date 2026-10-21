Biotekno Körfez Basket, Manchester Basketbol’u 112 sayıyla geçti!

FIBA Erkekler Avrupa Kupası F Grubu'nun 3. hafta maçında Biotekno Körfez Basket, konuk ettiği İngiltere temsilcisi Manchester Basketbol'u 112-71 mağlup etti.
Karşılaşmaya etkili başlayan Biotekno Körfez Basket, ilk periyodu 25-17 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte de hücumdaki etkinliğini sürdüren Kocaeli temsilcisi, rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve soyunma odasına 53-40 üstün gitti.
Üçüncü periyodu 82-58 önde geçen ev sahibi ekip, karşılaşmayı da 112-71 kazandı.
Grubunda ikinci galibiyetini alan Kocaeli temsilcisinde Oscar Cluff 26, Johnny Davis 24 sayıyla galibiyete katkı sağladı.