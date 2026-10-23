Yunanistan’da eski hakem Petros Papapetrou tutuklandı!

Yunanistan basketbolundaki şike ve rüşvet skandalında bir hakem tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre eski hakem Petros Papapetrou, Yunan basketbolunu sarsan rüşvet ve şike skandalında tutuklu yargılanmasına karar verilen ilk sanık oldu.

Aktif hakemliği 2026 yazında bırakan 53 yaşındaki hakemin evinde 820 bin avro nakit para ele geçirildi. Papapetrou, söz konusu paranın orman görevlisi olarak çalıştığı dönemdeki kazançları ve aile gelirinden elde edildiğini iddia etti.

Yunanistan Basketbol Federasyonu Başkanı Vangelis Liolios ve EuroLeague hakemi Vasiliki Tsaroucha'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi, şike ve rüşvet suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör