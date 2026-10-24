Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş’ı mağlup etti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Bahçeşehir Koleji ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçı Bahçeşehir Koleji 100-96 kazandı.
Bu sonuçla ligde 5'te 5 yapan Bahçeşehir Koleji, liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlı takım ise 3. yenilgisini yaşadı.
Bahçeşehir Koleji: Flynn 13, Reed 18, Williams 11, Ponitka 15, Cavanaugh 10, Avramovic 3, İsmet Akpınar 6, Inglis 16, Kenan Sipahi 6, Mitrovic 2
Beşiktaş: Berk Uğurlu 5, Nowell 21, Brown 8, Omoruyi 15, Zizic 11, Walker 15, DeJulius 7, Morgan, Metecan Birsen 6, Wilbekin 8
1. Periyot: 31-24
Devre: 52-50
3. Periyot: 71-71
Beş faulle çıkan: 39.50 Brown (Beşiktaş)