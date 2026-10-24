F.Bahçe Atina’yı salladı

Euroleague'ın 7. haftasında Fenerbahçe Tarfin deplasmanda Olympiakos ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, 16 sayı geriden gelip bitime 38 saniye kala öne geçerek Yunan ekibini 64-61 mağlup etti.
Atina'daki Sunel Arena'da oynanan maçta periyotlar 20-8, 14-16, 15-21 ve 12-19 sona erdi. Kanarya'da Shavon Shields 17, Wade Baldwin 14 ve Shane Larkin kaydettiği 13 sayıyla galibiyette başrol oynadı. Arka arkaya 3. kez kazanan Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, Avrupa'da bu sezon 6. zaferini yaşadı.
Fenerbahçe, EuroLeague'de oynayacağı sıradaki maçta Valencia'ya konuk olacak. Olympiakos ise Beşiktaş ile İstanbul'da karşılaşacak.
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Mete Efendioğlu - Editör