F.Bahçe Atina’yı salladı

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Euroleague'ın 7. haftasında Fenerbahçe Tarfin deplasmanda Olympiakos ile karşılaştı.Atina'daki Sunel Arena'da oynanan maçta periyotlar 20-8, 14-16, 15-21 ve 12-19 sona erdi. Kanarya'da Shavon Shields 17, Wade Baldwin 14 ve Shane Larkin kaydettiği 13 sayıyla galibiyette başrol oynadı. Arka arkaya 3. kez kazanan Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri,Fenerbahçe, EuroLeague'de oynayacağı sıradaki maçta Valencia'ya konuk olacak. Olympiakos ise Beşiktaş ile İstanbul'da karşılaşacak.