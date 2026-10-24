Trabzonspor, Esenler Erokspor’a kaybetti

Trabzonspor
, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
'nin 5. haftasında evinde Esenler Erokspor
ile karşı karşıya geldi. Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı bordo-mavili takım 93-90'lık skorla kaybetti. Maçın ilk periyodunu 36-25 önde tamamlayan Karadeniz ekibi
, devre arasına da 59-42'lik üstünlükle girdi. Üçüncü periyotta skor avantajını koruyan Trabzonspor, son periyoda 74-68 önde girmeyi başardı. Son periyotta 16 sayı daha üreten Trabzonspor, parkeden 93-90'lık skorla mağlup ayrıldı.
Haber Girişi
Ahmet Fettah Akkuş - Editör