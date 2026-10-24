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Giriş Tarihi: 24.10.2026 16:18

Trabzonspor, Esenler Erokspor'a kaybetti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasında Trabzonspor, evinde Esenler Erokspor'a 90-93 mağlup oldu.

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İHA
Trabzonspor, Esenler Erokspor’a kaybetti
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Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında evinde Esenler Erokspor ile karşı karşıya geldi. Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı bordo-mavili takım 93-90'lık skorla kaybetti. Maçın ilk periyodunu 36-25 önde tamamlayan Karadeniz ekibi, devre arasına da 59-42'lik üstünlükle girdi. Üçüncü periyotta skor avantajını koruyan Trabzonspor, son periyoda 74-68 önde girmeyi başardı. Son periyotta 16 sayı daha üreten Trabzonspor, parkeden 93-90'lık skorla mağlup ayrıldı.
Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#ESENLER EROKSPOR #TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ #KARADENİZ EKİBİ #TRABZONSPOR
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Trabzonspor, Esenler Erokspor'a kaybetti
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