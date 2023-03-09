Acele yapılan iş hatadır

Beşiktaş'ın dünkü idmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Şenol Güneş, futbol adına alınacak kararların ortaklaşa olması gerektiğini söyledi. Deneyimli hoca, deprem nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un kalan maçlarında rakiplerine 3 puan verilmesiyle ilgili şöyle konuştu: "İster 1, ister 3 sene önceden karar alınsın, bu kararın ortak olması lazım.Play-off, puan silmek, puan kazandırmak… Bunlar daha önceden planlanan olaylardır. Sezon içinde yapılan her iş hatadır, hem bugün hem gelecek için. Ortak çalışmayla fikirler dinlenip, karar alınmalıydı. Alelacele alınan kararla yanlış yapılmıştır Ama olağanüstü bir durum olduğu için saygıyla karşılıyoruz." Takımın iyi oyuncu eksiği olduğunu da kaydeden Güneş,dedi., adı ABD ekibi Chicago Fire ile anılan Cenk Tosun için de şunları söyledi: "Bu konuda yönetim karar verir. Cenk bizim oyuncumuz; kalmak istediğini, kulübün de tutmak istediğini biliyorum. Diğer konular teferruat. Ama olağanüstü bir durum varsa konuşulacak bir şey yok. Şu anda bunların gündeme gelmesini doğru bulmuyorum. Transfer çok ciddi boyuttaysa bakılır. Cenk'i de kulübü de mağdur etmeyiz. Her ikisi iyi niyetliyse ortak noktada buluşurlar."GELECEK sezon için 11'e 11 kadro oluşturacaklarını dile getiren Şenol Güneş, "Onun dışında kalanlar gidecek. N'Koudou'nun gitmesinin herkes için iyi olacağını düşünüyorduk ama olmadı.Artık bir katkı beklemiyoruz. Bu hafta kadroda yoktu, gelecek hafta da olmayacak" dedi. Takımın durumuyla ilgili ise "Şu anda bulunduğumuz konumdan memnun değiliz ancak doğru yolda ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.