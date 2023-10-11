Beşiktaş Haberleri Son Dakika: Ahmet Nur Çebi yeniden aday oluyor! Kararını açıklayacak...

Konferans Ligi'nde 3-2 kaybedilen Lugano maçında tribünlerin tepkisi sonrası olağanüstü seçimli genel kurul kararı alınan Beşiktaş'ta en merak edilen konu, mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin yeniden başkanlığa aday olup olmayacağı. En geç aralık ayının başında gerçekleştirecek seçim öncesi ailesinden ve yakın çevresinden, "Hak etmediğin şeyler yaşadın. Çok yıprandın" denilerek aday olmaması yönünde baskı gördüğü kaydedilen Çebi'nin, görev süresini tamamlamak istediği ve bu nedenle seçime girmeyi düşündüğü belirtildi. Çebi'nin liste çalışması için birçok önemli isimle de görüştüğü ve destek aradığı ifade edildi.



FİKRET ORMAN'IN SÖZLERINE CEVAP VERECEK

Başkan Çebi'nin, bu kararını 1-2 gün içerisinde düzenleyeceği basın toplantısıyla kamuoyuna açıklaması bekleniyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde eski başkan Fikret Orman'ın kendisine yönelik söylemleri ve iddiaları da gözleri Başkan'a çevirmişti. Çebi'nin, toplantıda Orman'a da cevap vereceği kaydedildi.