Daha fazla bekletme!

Beşiktaş'ta uzun süredir gündemin bir numaralı maddesi Bruno Genesio'ydu. En başından bu yana başkanAncak son kararını geciktirmesinin sebebi de belli oldu. 57 yaşındaki teknik adam geçici antrenör Pierre Sage ile yoluna devam eden eski kulübü Lyon'dan teklif bekledi., Beşiktaş ise Genesio'dan salı gününe kadar yanıt istedi. Siyah-beyazlılar, cuma günü oynayacakları Kasımpaşa maçına yeni hocasıyla çıkmak istiyor.Başkan Arat'ın, Genesio ile ilgili ısrarının altında yatan en büyük neden ise genç oyunculara yeni yapılanmada önem verilmesi oldu.ve maddi olarak büyük getiri elde edilmesine katkıda bulundu.da ön ayak oldu. Bu veriler ışığında Genesio, diğer adayların önüne geçti.Eylül 1966 tarihinde Fransa'nın Lyon kentinde doğdu. Orta saha oynadığı futbolculuk döneminde Lyon, Nice ve Martigues takımlarında forma giydi.direktörlüğü boyunca Lyon, Beijing Gouan ve Rennes'i çalıştırdı.onun yönetiminde 2017'de Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde Beşiktaş'ı elemesinin ardından yarı finale yükseldi.Ama daha ileriye gidemedi.her iki sezonunda da 20 galibiyet barajını geçen Genesio, bu yılın başında 16 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetle kötü bir başlangıç yaptı ve kulübü kendisiyle yollarını ayırdı.hücum futboluyla tanınan ve isim yapan Genesio, aynı zamanda iyi de bir analiz uzmanı.hocanın futbol anlayışı, mantalitesi sadece oyunun saha içini değil, genç oyuncuları bulma ve süre vermesini de kapsıyor.bu olumlu özelliklerine rağmen direktörlük kariyerinde kupa kaldırma başarısı gösteremedi.