Daha fazla bekletme!

Başkan Hasan Arat’ın bir numaralı adayı olan Fransız teknik adamın, eski kulübü Lyon’dan teklif beklediği ve bu yüzden Kartal’ı geciktirdiği öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetim, 57 yaşındaki hoca ile Kasımpaşa maçına kadar sözleşme yapmak istiyor
Beşiktaş'ta uzun süredir gündemin bir numaralı maddesi Bruno Genesio'ydu. En başından bu yana başkan Hasan Arat'ın önceliğiolan Fransız teknik adamile el sıkışıldı. Ancak son kararını geciktirmesinin sebebi de belli oldu. 57 yaşındaki teknik adam geçici antrenör Pierre Sage ile yoluna devam eden eski kulübü Lyon'dan teklif bekledi. Düne kadar kendisineFransa'dan herhangi birteklif gelmezken, Beşiktaş ise Genesio'dan salı gününe kadar yanıt istedi. Siyah-beyazlılar, cuma günü oynayacakları Kasımpaşa maçına yeni hocasıyla çıkmak istiyor.
LYON VE RENNES'E 750 MİLYON EURO KAZANDIRDI
Başkan Arat'ın, Genesio ile ilgili ısrarının altında yatan en büyük neden ise genç oyunculara yeni yapılanmada önem verilmesi oldu. Fransız hoca daha önceçalıştırdığı takımlarda çok sayıda gençoyuncuyu parlatarak kulüplere önemlikatma değer sağladı ve maddi olarak büyük getiri elde edilmesine katkıda bulundu. Lyon ve Rennes de bıraktığı etkiylebirlikte bu iki kulübün yaklaşık750 milyon Euro bonservisli satışyapmasına da ön ayak oldu. Bu veriler ışığında Genesio, diğer adayların önüne geçti.
HÜCUMCU, ANALİZ UZMANIAMA KARİYERİNDE KUPA YOK GENESIO 1 Eylül 1966 tarihinde Fransa'nın Lyon kentinde doğdu. Orta saha oynadığı futbolculuk döneminde Lyon, Nice ve Martigues takımlarında forma giydi. TEKNİK direktörlüğü boyunca Lyon, Beijing Gouan ve Rennes'i çalıştırdı. LYON onun yönetiminde 2017'de Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde Beşiktaş'ı elemesinin ardından yarı finale yükseldi.
Ama daha ileriye gidemedi. RENNES'TEKİ her iki sezonunda da 20 galibiyet barajını geçen Genesio, bu yılın başında 16 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetle kötü bir başlangıç yaptı ve kulübü kendisiyle yollarını ayırdı. OYNATTIĞI hücum futboluyla tanınan ve isim yapan Genesio, aynı zamanda iyi de bir analiz uzmanı. DENEYİMLİ hocanın futbol anlayışı, mantalitesi sadece oyunun saha içini değil, genç oyuncuları bulma ve süre vermesini de kapsıyor. TÜM bu olumlu özelliklerine rağmen direktörlük kariyerinde kupa kaldırma başarısı gösteremedi.