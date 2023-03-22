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Giriş Tarihi: 22.3.2023

Düzenim bozulmasın diye Beşiktaş’ta kaldım!

Düzenim bozulmasın diye Beşiktaş’ta kaldım!

Chicago Fire’ın teklifini geri çevirdim. Gitmek benim için iyi olabilirdi fakat ailemin düzenini bozmak istemedim. Beşiktaş’ta devam edeceğim.”

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından performansı yükselen ve A Milli Takım'a da çağrılan Cenk Tosun, dün Riva'daki kampta basın mensuplarıyla sohbet etti. Sözleşmesindeki +1 yıllık opsiyon ile ilgili konuşan 31 yaşındaki forvet, "Bir gol veya asist daha yapmam halinde sözleşmemdeki 1 yıllık opsiyon devreye girecek. Fakat Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile konuştuk. Opsiyonu beklemeden yeni bir sözleşme yapacağız" dedi.

BİR KIZI VE BİR OĞLU VAR
2016'da evlenen ve bir kızı ile bir oğlu olan Cenk, transferle ilgili ise şu ifadeleri kullandı: "Amerika MLS Ligi takımlarından Chicago Fire'ın teklifini geri çevirdim. Gitmek benim için iyi olabilirdi fakat ailemin düzenini bozmak istemedim. Beşiktaş'ta devam edeceğim."

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Düzenim bozulmasın diye Beşiktaş’ta kaldım!
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