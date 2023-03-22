Düzenim bozulmasın diye Beşiktaş’ta kaldım!

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından performansı yükselen ve A Milli Takım'a da çağrılan Cenk Tosun, dün Riva'daki kampta basın mensuplarıyla sohbet etti. Sözleşmesindeki +1 yıllık opsiyon ile ilgili konuşan 31 yaşındaki forvet,sözleşmemdeki 1 yıllık opsiyon devreye girecek. Fakat Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile konuştuk.dedi.2016'da evlenen ve bir kızı ile bir oğlu olan Cenk, transferle ilgili ise şu ifadeleri kullandı: "Amerika MLS Ligi takımlarından Chicago Fire'ın teklifini geri çevirdim. Gitmek benim için iyi olabilirdi fakat ailemin düzenini bozmak istemedim. Beşiktaş'ta devam edeceğim."