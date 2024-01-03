Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı: Ekibi toplayıp dümeni alacak

48 yaşındaki hoca, 1.5+1 yıllık kontrat teklifine olumlu yanıt verdi. Ancak Hollandalı çalıştırıcı, daha önce yardımcı antrenörlüklerini yapan Roy Makaay ve Van Gastel’i de yanında görmeyi arzuluyor. Van Bronckhorst, teknik ekibini tamamladıktan sonra göreve başlamak istiyor
Teknik direktör sorununu çözmek için çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren Beşiktaş'ta özellikle Başkan Hasan Arat, Bruno Genesio üzerinde duruyordu. Ancak Fransız çalıştırıcı, kendisineverilen süre dolmasına rağmen siyah-beyazlılarınteklifini yanıtsız bıraktı. Bunun üzerine daha önceden listeye alternatif olarak dahil edilen Giovanni van Bronckhorst ile temasa geçildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi.
ROY MAKAAY KULÜBÜNDEN İZİN İSTEDİ
Hollandalı hoca,kendisine önerilen1.5+1 yıllık kontratı kabulederken, teknik ekibineçok önem verdiğiiçin resmi imza sürecinegeçilemedi. Van Bronckhoorst,daha önce Feyenoordve Rangers'ta yardımcıantrenörlüğünü yapan eskiyıldız futbolcu Roy Makaay'ıda ekibinde istedi. Şu an BayernMünih altyapısında çalışanMakaay da Alman kulübüne,ayrılma düşüncesiolduğunu bildirdi.
ATİBA HUTCHİNSON TEKLİFİ REDDETTİ
Ekibin diğer üyesi de Jean-Paul van Gastel... Ancak NAC Breda takımının başında olan Gastel'i, Hollanda kulübü bırakmak istemiyor. Beşiktaş, bir miktar bonservisle 51 yaşındaki antrenörü, Van Bronckhorst'un ekibine dahil etmeyi planlıyor. Ayrıca Denny Landzaat da ekipte yer alacak. Atiba Hutchinson'a da teklif götürüldüğü ancak Kartal'ın eski yıldızının, yardımcı hocalık önerisini reddettiği öğrenildi.
KARİYERİNDE 6 KUPA VAR
SON olarak İskoç ekibi Rangers'ı çalıştıran Giovanni van Bronckhorst, şu an boşta. Kariyerinde Feyenoord ile 1 lig şampiyonluğu, 2 Hollanda Kupası, 2 de Hollanda Süper Kupası bulunan Van Bronckhorst, Rangers ile de 1 İskoçya FA Cup şampiyonluğu yaşadı.
Soru: Beşiktaş'ta teknik direktör sorunu hâlâ çözülemedi. Çok aday var. Nasıl bir hoca gelmeli?
MURAT ÖZBOSTAN
Tartışılmayacak bir isim lazım Bir sezonda 3 teknik adam değiştiren Beşiktaş gibi büyük bir takımın, bundan sonraki seçiminde dikkatli olması şart. Hele de 1.5 yıliçin göreve gelen bir başkanvarsa. Bruno Genesio'nun iyi bir seçim olacağını ifade etmiştim. Ama olumsuz yanıt vermiş. Şimdi bir de Lucescu çıktı. Zaten Lucescubizim takımların doğal teknikdirektör adayı biliyorsunuz. Her transfer döneminde yüzde yüz gündeme gelir. Son zamanlarda oğlu Razvan Lucescu da artık Türkiye'nin gündeminde ki, şu an Yunanistan'da Fatih Terim ile şampiyonluk yarışı veriyor. Niye gelsin Beşiktaş'a? Beşiktaş zor durumda, en doğru seçimi yapmak zorunda.. Her gelen, tribünler isteyince gidiyor. Böyle bir değirmen varken kimi getireceksiniz! Burada yapılacak tekşey var; marka, ünlü, karizma,kariyerli bir hocaya takımıteslim etmek ve 2-3 tam isabetiçeren transfer yapmak. Enson da Hollandalı Giovanni van Bronckhorstmasaya gelmiş.. Hattaiddialara göre bitmiş.Ama her zaman ıslakimzayı görmeklazım..
ALİ GÜLTİKEN
Tüm yollar hocaya çıkıyor Bu dönemler sıkıntılı dönemler. Her zaman gönlünüzden geçeni yapamayabiliyorsunuz. Beşiktaş, böyle bir dönemden geçiyor. Genesio, başarılı bir teknik adam. Gelmesi için de yönetimin ciddi bir iradesi vardı. Bu kadar beklemelerinin sebebinin de bu teknik adamı ikna edebilme süreci olduğunu düşünüyorum. Van Bronckhorst ve Lucescu'nun oğlu da diğer adaylar olarak konuşuluyor. Burada önemli olan motivasyon ve başarılı bir süreci başlatabilmek. Bir yandan da bu kararlar alınırken seçimde hata yapmadan yola devam edebilmek. Çünkü kadroda ciddi bir revizyona ihtiyacı var. En önemlisi takımdatemel teşkil edecek oyuncularınkararını verebilmek. Ondan sonra da bu oyuncular üzerine takımın bütünü inşa etmek. Bunları yapabilmekiçin de tüm yollarteknik adama çıkıyor.Teknik direktörüngeldikten sonravereceği kararlar,Beşiktaş'ın istikametinibelirleyecek.
BÜLENT TİMURLENK
Mürekkep kurumadan gelmeli! Sayın Arat; başkan adayıyken bu göreve uzun zamandır hazırlandığını, makro planları olduğunu ve başta Chelsea ilePSG olmak üzere Avrupa'da genişbir networkü olduğunu iddia ediyordu. "Sergen Yalçın da listemizde" derseniz, o "da"yı ayrı yazdığınız gibi Yalçın'la da ayrı düşersiniz. Lucescu bir kulüpte çalışırken de evinde otururken de 20 yıldır sürekli Türkiye'de kendini teknik adam adayı olarak yazdırmayı başarabilen bir insan. Şimdi yaş haddinden dolayı oğlunun adını ortaya atması da aile içinde bir devam hikâyesi. Beşiktaş'ın işi zor. Genesio teklifi kabul etmedi. Artık Beşiktaş teknik adamlar için cazip bir koltuk olarak görülmüyor. Gündemdeki son isim Van Bronckhorst, Glasgow Rangers'tanTugay Kerimoğlu'nun eskitakım arkadaşı. Futbolseverler onu Arsenal ve Barcelona formasıyla hatırlarlar. Teknik adamlık serüvenine gelince Hollanda'da çıkış yaptığı, Feyenoord ve bir zamanlar formasını giydiği Rangers tarafından tercih edildiğini görürsünüz. 4 ayda 3 yerli teknik adamla çalışan Beşiktaş'ta, yeni hoca illa yabancı olsun ısrarı yüzünden, Yalçın Antalyaspor'a imza attı. Teknik adamın kim olacağı, ne zaman geleceği kadar Beşiktaş'ta takımın ruh hali de önemli. Kimgelecekse bu satırlarınmürekkebi kurumadangelmeli.