Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı: Ekibi toplayıp dümeni alacak

Teknik direktör sorununu çözmek için çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren Beşiktaş'ta özellikle Başkan Hasan Arat, Bruno Genesio üzerinde duruyordu.Bunun üzerine daha önceden listeye alternatif olarak dahil edilen Giovanni van Bronckhorst ile temasa geçildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi.Van Bronckhoorst,daha önce Feyenoordve Rangers'ta yardımcıantrenörlüğünü yapan eskiyıldız futbolcu Roy Makaay'ıda ekibinde istedi. Şu an BayernMünih altyapısında çalışanMakaay da Alman kulübüne,ayrılma düşüncesiolduğunu bildirdi.Ekibin diğer üyesi de Jean-Paul van Gastel... Ancak NAC Breda takımının başında olan Gastel'i, Hollanda kulübü bırakmak istemiyor. Beşiktaş, bir miktar bonservisle 51 yaşındaki antrenörü, Van Bronckhorst'un ekibine dahil etmeyi planlıyor. Ayrıca Denny Landzaat da ekipte yer alacak. Atiba Hutchinson'a da teklif götürüldüğü ancak Kartal'ın eski yıldızının, yardımcı hocalık önerisini reddettiği öğrenildi.SON olarak İskoç ekibi Rangers'ı çalıştıran Giovanni van Bronckhorst, şu an boşta. Kariyerinde Feyenoord ile 1 lig şampiyonluğu, 2 Hollanda Kupası, 2 de Hollanda Süper Kupası bulunan Van Bronckhorst, Rangers ile de 1 İskoçya FA Cup şampiyonluğu yaşadı.Tartışılmayacak bir isim lazımsezonda 3 teknik adam değiştiren Beşiktaş gibi büyük bir takımın, bundan sonraki seçiminde dikkatli olması şart.Bruno Genesio'nun iyi bir seçim olacağını ifade etmiştim. Ama olumsuz yanıt vermiş. Şimdi bir de Lucescu çıktı.Her transfer döneminde yüzde yüz gündeme gelir. Son zamanlarda oğlu Razvan Lucescu da artık Türkiye'nin gündeminde ki, şu an Yunanistan'da Fatih Terim ile şampiyonluk yarışı veriyor. Niye gelsin Beşiktaş'a? Beşiktaş zor durumda, en doğru seçimi yapmak zorunda.. Her gelen, tribünler isteyince gidiyor. Böyle bir değirmen varken kimi getireceksiniz!GiovanniTüm yollar hocaya çıkıyordönemler sıkıntılı dönemler. Her zaman gönlünüzden geçeni yapamayabiliyorsunuz. Beşiktaş, böyle bir dönemden geçiyor., başarılı bir teknik adam. Gelmesi için de yönetimin ciddi bir iradesi vardı. Bu kadar beklemelerinin sebebinin de bu teknik adamı ikna edebilme süreci olduğunu düşünüyorum. Van Bronckhorst ve Lucescu'nun oğlu da diğer adaylar olarak konuşuluyor. Burada önemli olan motivasyon ve başarılı bir süreci başlatabilmek. Bir yandan da bu kararlar alınırken seçimde hata yapmadan yola devam edebilmek. Çünkü kadroda ciddi bir revizyona ihtiyacı var.. Ondan sonra da bu oyuncular üzerine takımın bütünü inşa etmek.BÜLENT TİMURLENKMürekkep kurumadan gelmeli!Arat; başkan adayıyken bu göreve uzun zamandır hazırlandığını, makro planları olduğunu ve başta. "Sergen Yalçın da listemizde" derseniz, o "da"yı ayrı yazdığınız gibi Yalçın'la da ayrı düşersiniz. Lucescu bir kulüpte çalışırken de evinde otururken de 20 yıldır sürekli Türkiye'de kendini teknik adam adayı olarak yazdırmayı başarabilen bir insan. Şimdi yaş haddinden dolayı oğlunun adını ortaya atması da aile içinde bir devam hikâyesi. Beşiktaş'ın işi zor. Genesio teklifi kabul etmedi. Artık Beşiktaş teknik adamlar için cazip bir koltuk olarak görülmüyor. Gündemdeki son isim. Futbolseverler onuveformasıyla hatırlarlar. Teknik adamlık serüvenine gelince Hollanda'da çıkış yaptığı, Feyenoord ve bir zamanlar formasını giydiği Rangers tarafından tercih edildiğini görürsünüz. 4 ayda 3 yerli teknik adamla çalışan Beşiktaş'ta, yeni hoca illa yabancı olsun ısrarı yüzünden, Yalçın Antalyaspor'a imza attı. Teknik adamın kim olacağı, ne zaman geleceği kadar Beşiktaş'ta takımın ruh hali de önemli.