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Giriş Tarihi: 28.1.2023

Ezeli rakiplerin son derbisi: Alexis Ronaldo Tibidi

SUAT UMURHAN
Ezeli rakiplerin son derbisi: Alexis Ronaldo Tibidi

G.Saray ile Beşiktaş, 19 yaşındaki Fransız sol açık için nabız yokladı. Kiralık oynadığı Altach 600 bin Euro ek ücret talep etti

G.Saray ve Beşiktaş, Alexis Ronaldo Tibidi için büyük bir yarış halinde. Alman basınından Bild'in haberine göre Avusturya ekibi Altach'ta kiralık olarak oynayan ve bonservisi Stuttgart'ta olan 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu için her iki kulüp de nabız yokluyor. 30 Haziran 2025'e kadar Stuttgart ile sözleşmesi devam eden futbolcu için yapılan görüşmeler sonrasında Alman ekibi, oyuncuyu satmaya ikna olurken Avusturya kulübünün başkanı Christoph Langle devre arasında bu transfere izin vermeleri için 600 bin Euro istediklerini açıkladı. DEĞERİ 1.5 MİLYON EURO
Eski yıldızlardan Miroslav Klose'nin çalıştırdığı Avusturya kulübü ile bu sezon ligde 16 maça çıkan Tibidi, 5 gol atarken 1 de asist katkısı sağladı. Fransa U20 Milli Takımı'nda da forma giyen genç oyuncunun piyasa değeri 1.5 milyon Euro.

ŞAMPİYONLUK İNANCIMIZ TAM
SON haftalarda performansını artıran Mert Günok, dün yine sahanın en iyi isimlerinden biri oldu. 4 net kurtarışla kalesinde devleşen tecrübeli eldiven, Şenol Güneş'in gelişiyle takımda taşların yerine oturduğunu belirterek, "Şampiyonluğa inanıyoruz" dedi.

JOSE MARTİNEZ HABER BEKLİYOR
ARA transfer döneminde orta sahaya takviye yaparak kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, 6 numara takviyesi için listeye iki ismi aldı. MLS ekiplerinden Philadelphia'da forma giyen Jose Martinez için 2 milyon dolar teklif eden siyahbeyazlılar, 2.5 senelik kontrat önerdikleri 28 yaşındaki oyuncu ile görüşmelerde son aşamaya geldi. Zenit forması giyen Wilmar Barrios ise Beşiktaş'a gelmek istemedi.

DOLMABAHÇE'DE 40 BİN KİŞİLİK KORO
ÜST üste alınan galibiyetler sonrası Beşiktaş taraftarı, Vodafone Park'ı doldurdu. Hafta içi ve yağışlı havada oynanan karşılaşmayı yaklaşık 40 bin siyahbeyazlı taraftar takip ederken takıma verilen coşkulu destek görülmeye değerdi. 90 dakika boyunca tezahüratlarla şov yapan siyah-beyazlı futbolseverler, oyunculara ekstra güç oldu

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Ezeli rakiplerin son derbisi: Alexis Ronaldo Tibidi
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