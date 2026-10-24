İtaliano dediğini yaptı!

Beşiktaş, bu sezon oynadığı 17 resmi maçın 12'sini kazanırken, geriye kalan karşılaşmalarda 1 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı. Teknik direktör Vincenzo İtaliano, sezon başında göreve geldiğinde hücumu düşünen, enerjisi yüksek ve mücadele eden takım vadetmişti. İtalyan teknik adamın öğrencileri, bunun karşılığını hücum tarafında karşılamayı başardı. Bu sezon 9 iç saha müsabakası oynayan Beşiktaş, bu maçlarda 8 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek hiç mağlubiyet yüzü görmedi. 48 yaşındaki başarılı teknik adam, takımın skor yükünü genele yayma arzusunun karşılığını da aldı.

ZİRVEYİ KAPTAN ORKUN KÖKÇÜ ALDI

Siyah-beyazlılarda bu sezon sahaya çıkan oyunculardan 16'sı skor üretti. Yüksek sayıda isimden gol ve asist olarak katkı alan Beşiktaş'ta son olarak Crystal Palace maçında Salih Özcan, bu sezon ilk asistini yaparken Wilfred Ndidi de ilk golünü kaydetti. Aynı zamanda 7 asistle sezonu devam ettiren Junior Olaitan ise ilk golüyle tanıştı. Takımın skor yükünde zirve 5 gol, 4 asistle kaptan Orkun Kökçü'ye ait. İtaliano, takımın hücum zenginliğinden son derece mutlu. Tecrübeli hoca, işin savunma tarafını da çözüme kavuşturduğu takdirde daha iyi bir ekip ortaya çıkacağını düşünüyor.



'İSTANBUL'DA HAYAL KIRIKLIĞI'

BEŞİKTAŞ'IN UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Premier Lig ekibi Crystal Palace ile sahasında 2-2 berabere kaldığı karşılaşma, İngiliz basınında geniş yer buldu. Atılan manşetler şöyle:

SKY SPORTS: "Palace, İstanbul'da beraberlikle yetinmek zorunda kaldı."

THE TELEGRAPH: "Beşiktaş karşısında Crystal Palace'ın gücü tükendi."

İNDEPENDENT: "Crystal Palace, 10 kişi kalan Beşiktaş karşısında beraberliğe razı oldu."

THE TIMES: "Pierre Sage yine hayal kırıklığı yaşadı: Crystal Palace savunmadaki hatalarının bedelini ödedi."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör