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Giriş Tarihi: 24.10.2026

İtaliano dediğini yaptı!

Göreve geldiğinden bu yana skor yükünü genele yayma isteğinde olan İtalyan hoca, çalışmalarının karşılığını alıyor. 17 resmi maçın 12’sini kazanan siyah-beyazlılarda sahaya çıkan oyunculardan 16’sı gol veya asist katkısı sağladı

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Ogün ŞAHİNOĞLU
İtaliano dediğini yaptı!
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Beşiktaş, bu sezon oynadığı 17 resmi maçın 12'sini kazanırken, geriye kalan karşılaşmalarda 1 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı. Teknik direktör Vincenzo İtaliano, sezon başında göreve geldiğinde hücumu düşünen, enerjisi yüksek ve mücadele eden takım vadetmişti. İtalyan teknik adamın öğrencileri, bunun karşılığını hücum tarafında karşılamayı başardı. Bu sezon 9 iç saha müsabakası oynayan Beşiktaş, bu maçlarda 8 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek hiç mağlubiyet yüzü görmedi. 48 yaşındaki başarılı teknik adam, takımın skor yükünü genele yayma arzusunun karşılığını da aldı.

ZİRVEYİ KAPTAN ORKUN KÖKÇÜ ALDI
Siyah-beyazlılarda bu sezon sahaya çıkan oyunculardan 16'sı skor üretti. Yüksek sayıda isimden gol ve asist olarak katkı alan Beşiktaş'ta son olarak Crystal Palace maçında Salih Özcan, bu sezon ilk asistini yaparken Wilfred Ndidi de ilk golünü kaydetti. Aynı zamanda 7 asistle sezonu devam ettiren Junior Olaitan ise ilk golüyle tanıştı. Takımın skor yükünde zirve 5 gol, 4 asistle kaptan Orkun Kökçü'ye ait. İtaliano, takımın hücum zenginliğinden son derece mutlu. Tecrübeli hoca, işin savunma tarafını da çözüme kavuşturduğu takdirde daha iyi bir ekip ortaya çıkacağını düşünüyor.

'İSTANBUL'DA HAYAL KIRIKLIĞI'
BEŞİKTAŞ'IN UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Premier Lig ekibi Crystal Palace ile sahasında 2-2 berabere kaldığı karşılaşma, İngiliz basınında geniş yer buldu. Atılan manşetler şöyle:
SKY SPORTS: "Palace, İstanbul'da beraberlikle yetinmek zorunda kaldı."
THE TELEGRAPH: "Beşiktaş karşısında Crystal Palace'ın gücü tükendi."
İNDEPENDENT: "Crystal Palace, 10 kişi kalan Beşiktaş karşısında beraberliğe razı oldu."
THE TIMES: "Pierre Sage yine hayal kırıklığı yaşadı: Crystal Palace savunmadaki hatalarının bedelini ödedi."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#BEŞİKTAŞ #CRYSTAL PALACE #VİNCENZO İTALİANO #ORKUN KÖKÇÜ
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İtaliano dediğini yaptı!
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