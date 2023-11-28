Kongreye doğru

SERDAL ADALI'NIN 5. YÖNETİCİSİ AKÇİĞİT
Seçim için geri sayıma geçilen Beşiktaş'ta adayların listeleri de netleşmeye başladı. Daha önce Metin Keçeli, ÇağatayAbraş, Hazal Kalkavan veAykan Aydın'ın listesinde olduğunu resmen duyuran Serdal Adalı, dün de Prof. Dr.Ufuk Akçiğit'in yönetiminde olacağını açıkladı. Seçim çalışmalarına İstanbul Ticaret Odası'nın Beşiktaşlı üyeleriyle bir araya gelerek devam eden Adalı, projeleriyle ilgili de basın toplantısı düzenleyecek. Yarın saat10.00'da medya mensuplarıylabuluşaçak Serdal Adalı'nın, üç önemli projesi olduğu ve bunları duyuracağı belirtildi.
HASAN ARAT: PSG'NİN ŞARTI ŞAMPİYONLAR LİGİ
Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat, seçim çalışmalarına Tekirdağ ve İstanbul'da devam etti. Arat, dün rakibi Serdal Adalı gibi İstanbul Ticaret Odası üyeleriyle buluştu. Arat, Adalı ile ilgili "matruşka" söylemi tartışmalarıyla alakalı olarak, "Bir proje açıklıyoruz, aynı gün, 'Yok buproje olmaz' diyor. Siz de projelerinizi açıklayın.Ben o arkadaşa matruşkasın demedim.O sistemin içine girmesin dedim" ifadelerini kullandı. Hasan Arat, PSG ile 3 Aralık'ta geçerli olacak bir stratejik çalışma için prensip anlaşmasına vardıklarını belirterek, "Oynatmak istedikleri oyuncuları kiralık olarak bize verecekler. Onların tek şartı ise, Şampiyonlar Ligi'nde olunduğunda futbolcularla müzakere edilecek" dedi.