Kongreye doğru

için geri sayıma geçilen Beşiktaş'ta adayların listeleri de netleşmeye başladı. Daha önce'ın listesinde olduğunu resmen duyuran Serdal Adalı, dün de'in yönetiminde olacağını açıkladı. Seçim çalışmalarına İstanbul Ticaret Odası'nın Beşiktaşlı üyeleriyle bir araya gelerek devam eden Adalı, projeleriyle ilgili de basın toplantısı düzenleyecek.Serdal Adalı'nın, üç önemli projesi olduğu ve bunları duyuracağı belirtildi.başkan adayı Hasan Arat, seçim çalışmalarına Tekirdağ ve İstanbul'da devam etti. Arat, dün rakibi Serdal Adalı gibi İstanbul Ticaret Odası üyeleriyle buluştu. Arat, Adalı ile ilgili "matruşka" söylemi tartışmalarıyla alakalı olarak,ifadelerini kullandı. Hasan Arat, PSG ile 3 Aralık'ta geçerli olacak bir stratejik çalışma için prensip anlaşmasına vardıklarını belirterek, "Oynatmak istedikleri oyuncuları kiralık olarak bize verecekler. Onların tek şartı ise, Şampiyonlar Ligi'nde olunduğunda futbolcularla müzakere edilecek" dedi.