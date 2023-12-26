Sergen Yalçın görüşme odasına

Beşiktaş'ta son günlerde birçok teknik direktör ismi gündeme geldi. Yönetimin kendi adayları dışında, bu süreçte önerilen hocalar da olurken masada adı en güçlü kalan iki aday; Bruno Genesio ve Sergen Yalçın... Başkan Hasan Arat'ın yabancı teknik adam özelinde üzerinde durduğu isim olanAncak Fransız teknik adamla yapılanma süreci, kadro planlaması ve bütçeler noktasında el sıkışılmadığı kaydedildi. Siyah-beyazlılarda doğal adaylardan olan Sergen Yalçın konusu da daha belirgin olmaya başladı. Yalçın ile de bir görüşme gerçekleştirileceği aktarılırken,İngiliz basınında ise Ola Gunnar Solskjaer'in, Beşiktaş'a imza atmaya hazır olduğu kaydedildi.Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, karşılaşmanın ardından teknik direktör tercihi konusunda açıklamalarda bulundu. Rıza Çalımbay için "Biz ayrılamayız, kader birliğimiz var. İnşallah ileride yine beraber çalışacağız" diyen Uçar,ifadelerini kullandı.