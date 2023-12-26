Sergen Yalçın görüşme odasına

Beşiktaş’ta iki kupa kaldıran 51 yaşındaki hocaya teklif götürülecek. Genesio ile de kontrat süresindeki sorun giderildi
Beşiktaş'ta son günlerde birçok teknik direktör ismi gündeme geldi. Yönetimin kendi adayları dışında, bu süreçte önerilen hocalar da olurken masada adı en güçlü kalan iki aday; Bruno Genesio ve Sergen Yalçın... Başkan Hasan Arat'ın yabancı teknik adam özelinde üzerinde durduğu isim olan Genesio ileyapılan görüşmelerde sözleşme süresi (1.5yıl) ve opsiyon konusunda sorunun giderildiğiöğrenildi. Ancak Fransız teknik adamla yapılanma süreci, kadro planlaması ve bütçeler noktasında el sıkışılmadığı kaydedildi. Siyah-beyazlılarda doğal adaylardan olan Sergen Yalçın konusu da daha belirgin olmaya başladı. Yalçın ile de bir görüşme gerçekleştirileceği aktarılırken, çıkacaksonuca göre hareket edilecek. İngiliz basınında ise Ola Gunnar Solskjaer'in, Beşiktaş'a imza atmaya hazır olduğu kaydedildi.
UÇAR: BEŞİKTAŞ'IN ÇOCUĞU OLUNCA...
Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, karşılaşmanın ardından teknik direktör tercihi konusunda açıklamalarda bulundu. Rıza Çalımbay için "Biz ayrılamayız, kader birliğimiz var. İnşallah ileride yine beraber çalışacağız" diyen Uçar, "Kasımpaşa maçına yeni hocamızlaçıkmak istiyoruz. Teknik direktör adayları arasındaSergen Yalçın da var. İsim aslında söylemememgerekiyor ama Beşiktaş'ın çocuğu oluncainsan dayanamıyor" ifadelerini kullandı.