Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Sergen Yalçın görüşme odasına
Giriş Tarihi: 26.12.2023

Sergen Yalçın görüşme odasına

Ogün ŞAHİNOĞLU
Sergen Yalçın görüşme odasına

Beşiktaş’ta iki kupa kaldıran 51 yaşındaki hocaya teklif götürülecek. Genesio ile de kontrat süresindeki sorun giderildi

Beşiktaş'ta son günlerde birçok teknik direktör ismi gündeme geldi. Yönetimin kendi adayları dışında, bu süreçte önerilen hocalar da olurken masada adı en güçlü kalan iki aday; Bruno Genesio ve Sergen Yalçın... Başkan Hasan Arat'ın yabancı teknik adam özelinde üzerinde durduğu isim olan Genesio ile yapılan görüşmelerde sözleşme süresi (1.5 yıl) ve opsiyon konusunda sorunun giderildiği öğrenildi. Ancak Fransız teknik adamla yapılanma süreci, kadro planlaması ve bütçeler noktasında el sıkışılmadığı kaydedildi. Siyah-beyazlılarda doğal adaylardan olan Sergen Yalçın konusu da daha belirgin olmaya başladı. Yalçın ile de bir görüşme gerçekleştirileceği aktarılırken, çıkacak sonuca göre hareket edilecek. İngiliz basınında ise Ola Gunnar Solskjaer'in, Beşiktaş'a imza atmaya hazır olduğu kaydedildi.

UÇAR: BEŞİKTAŞ'IN ÇOCUĞU OLUNCA...
Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, karşılaşmanın ardından teknik direktör tercihi konusunda açıklamalarda bulundu. Rıza Çalımbay için "Biz ayrılamayız, kader birliğimiz var. İnşallah ileride yine beraber çalışacağız" diyen Uçar, "Kasımpaşa maçına yeni hocamızla çıkmak istiyoruz. Teknik direktör adayları arasında Sergen Yalçın da var. İsim aslında söylememem gerekiyor ama Beşiktaş'ın çocuğu olunca insan dayanamıyor" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP yandaşı Can Ataklı'dan şehit babasına hakaret: "Kimsin lan sen?"
Market değil FETÖ yuvası
SON DAKİKA | Antalya'da Kafes-24 operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: Çukur Çetesi çökertildi
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan HDP/DEM'e bildiri tepkisi: Terörist ile aynı dili konuşan, terörist gibi muamele görür
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP’nin kanalında skandal sözler! Halk TV ve TELE 1’de terörle mücadele rahatsızlığı!
Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören
CHP'nin bildiri tavrına PKK medyasından tam destek! "Şimdiye kadar noter görevi görüyorlardı..."
Son dakika haberi: Beşiktaş 3 puanı 2 golle aldı! Hatayspor evinde mağlup...
Başkan Erdoğan: Dünyada ulaşamadığımız nokta kalmayacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Sergen Yalçın görüşme odasına
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA