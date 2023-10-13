Son dakika Beşiktaş haberleri: Burak Yılmaz’dan dikkat çeken hamle! Tudor’un G.Saray’daki yardımcılarını aldı

Beşiktaş, teknik direktörlük koltuğunu kongere sonuçlanana kadar Burak Yılmaz'la teslim etmişti. İlk maçını kazanan genç çalıştırıcı rotasını Galatasaray derbisine çevirdi.

Ezeli rakibini yenip, rüştünü ispat etmek isteyen Yılmaz, uzun vadeli olarak görevin verilmesi halinde hazırlıksız yakalanmak istemiyor. Çiçeği burnunda hocanın, teknik kadrosuna yabancı iki ismi katmak isteği olumlu karşılandı. Yönetim dün yaptığı açıklamayla Hari Vukas'ın yardımcı antrenörlüğe, Toni Modric'in ise atletik performans antrenörlüğüne getirildiğini açıkladı. İki isim İgor Tudor döneminde G.Saray'da çalışmıştı. Vukas son olarak Marsilya, Modric ise Hajduk Split'te görev yaptı. Bu arada Hırvat basını, Marsilya'dan ayrılan Tudor'un Beşiktaş'ın başına geçeceğini iddia etti.