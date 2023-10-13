Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Son dakika Beşiktaş haberleri: Burak Yılmaz'dan dikkat çeken hamle! Tudor’un G.Saray’daki yardımcılarını aldı
Giriş Tarihi: 13.10.2023 09:30

Son dakika Beşiktaş haberleri: Burak Yılmaz'dan dikkat çeken hamle! Tudor’un G.Saray’daki yardımcılarını aldı

Son dakika Beşiktaş haberleri: Burak Yılmaz’dan dikkat çeken hamle! Tudor’un G.Saray’daki yardımcılarını aldı

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş’ın genç hocası Burak Yılmaz, teknik heyetini Igor Tudor ile G.Saray’da çalışan iki Hırvat antrenörle güçlendirdi. İlk maçını kazanan genç çalıştırıcı rotasını Galatasaray derbisine çevirdi.

Beşiktaş, teknik direktörlük koltuğunu kongere sonuçlanana kadar Burak Yılmaz'la teslim etmişti. İlk maçını kazanan genç çalıştırıcı rotasını Galatasaray derbisine çevirdi.

Ezeli rakibini yenip, rüştünü ispat etmek isteyen Yılmaz, uzun vadeli olarak görevin verilmesi halinde hazırlıksız yakalanmak istemiyor. Çiçeği burnunda hocanın, teknik kadrosuna yabancı iki ismi katmak isteği olumlu karşılandı. Yönetim dün yaptığı açıklamayla Hari Vukas'ın yardımcı antrenörlüğe, Toni Modric'in ise atletik performans antrenörlüğüne getirildiğini açıkladı. İki isim İgor Tudor döneminde G.Saray'da çalışmıştı. Vukas son olarak Marsilya, Modric ise Hajduk Split'te görev yaptı. Bu arada Hırvat basını, Marsilya'dan ayrılan Tudor'un Beşiktaş'ın başına geçeceğini iddia etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye'den ABD'ye Barış Pınarı tepkisi! Biden'ın skandal sözlerine Dışişleri'nden sert yanıt
Son dakika: EURO 2024’e bir adım daha yaklaştık! Türkiye Hırvatistan’ı mağlup etti
Sözcü TV ekranlarında büyük skandal! Tel-Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Cohen Yanarocak İsrail katliamını savundu: Biz kesip biçmeyelim mi?
Bölgede gerilimi tırmandıracak hamle! Kraliyet Donanması Doğu Akdeniz'e gidiyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan İsrail zulmüne sert tepki: Gazze'de su yok, ekmek yok, gıda yok!
14 Ekim Güneş Tutulması'na dikkat! Hayatı kökten değişecek o burç...
Boşanıyorlar
Zorlu’nun santraline ne oldu?
İsmail üç kişilik görev yaptı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Burak Yılmaz'dan dikkat çeken hamle! Tudor’un G.Saray’daki yardımcılarını aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA